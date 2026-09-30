Emmanuel Macron a annoncé mercredi la tenue le 18 janvier d'un sommet Choose France, son grand rendez-vous annuel pour attirer les investissements étrangers, qui sera ainsi le dernier avant son départ de la présidence en mai.

Prenant la parole lors d'un forum économique franco-espagnol à Madrid, au cours d'une visite d'Etat, il a appelé "les entreprises et les investisseurs espagnols" à venir "davantage en France", malgré des échanges déjà florissants entre les deux pays.

"C'est l'objet du Choose France que nous avons chaque année, nous aurons à nouveau une session le 18 janvier prochain", a déclaré le président français.

La dernière édition de Choose France a eu lieu le 1er juin et a permis d'engranger 93 milliards d'euros d'annonces d'investissements en France, un record, grâce à l'intelligence artificielle et aux centres de données.

Elle avait été présentée comme la dernière édition de la présidence d'Emmanuel Macron, le sommet ayant été organisé ces dernières années entre mai et juin..

Le président, qui quittera le palais de l'Élysée mi-mai après deux mandats, a instauré cette grand-messe, emblématique de sa politique pro-entreprise, peu après son arrivée au pouvoir en 2017.

Il en fait régulièrement l'un des principaux acquis de son bilan, la France étant depuis sept ans le pays d'Europe qui attire le plus d'investissements étrangers, selon le baromètre du cabinet de conseil EY.

Selon un proche du chef de l'Etat, l'organisation de Choose France juste après la présidentielle en 2027 ne laisserait pas à son successeur le temps de boucler les derniers accords d'investissement. Avec une édition en janvier, celui qui sera élu en mai pourra, s'il le souhaite, organiser la suivante comme il l'entend.