Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026, la Métropole du Grand Nancy orchestre une programmation spécifique à l'échelle de ses trois grands pôles scientifiques.

Organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cet événement gratuit propose des ateliers ludiques, des spectacles comme le solo burlesque «Tuiles», et des rencontres avec des chercheurs. Cette programmation vise à sensibiliser le grand public tout en valorisant l'excellence de la recherche, de la culture et des écoles d'ingénieurs de la région lorraine.

Une synergie locale entre recherche, culture et attractivité territoriale

En associant le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, le Féru des Sciences et le Muséum-Aquarium, l'événement gratuit favorise les passerelles directes entre le monde académique et les citoyens. Cette manifestation constitue un levier d'attractivité économique majeur, illustrant l'engagement de la collectivité dans la diffusion de la culture scientifique, la valorisation des compétences locales et l'éveil de futures vocations professionnelles chez les jeunes.

Des laboratoires d'expérimentation ouverts sur la physique et la biodiversité

Au Jardin Botanique, les ateliers zoomeront sur l'infiniment petit des plantes et la biologie cellulaire. Au Féru des Sciences, la physique s'animera à travers des défis sur l'effet gyroscopique, la gravité d'Isaac Newton et le dispositif de jonglage asservi «Struk.Tures» de la compagnie Atoll.k, en lien avec la future exposition de mobilités «En route !» prévue le 19 décembre 2026. Enfin, le Muséum-Aquarium s'accrochera à son exposition phare «Moches ! 2» pour explorer l'adaptation de la biodiversité à travers des ateliers interactifs, des sessions de médiation sur la domestication et des ateliers d'expression philosophico-théâtrale menés par la compagnie ZigZag.

Pour participer aux sessions de la compagnie ZigZag ou au spectacle de jonglerie, la réservation est conseillée via l'adresse : public-leferu@grandnancy.eu.