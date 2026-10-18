La ville de Nancy s'apprête à accueillir, du 21 octobre 2026 au 27 février 2027, un événement culturel au Musée des Beaux-Arts. Consacrée à Émile Gallé, figure de proue de l'Art nouveau et capitaine d'industrie visionnaire, l’exposition bénéficie du prestigieux label « Exposition d’Intérêt National ». Une visite de presse exclusive est orchestrée, le mardi 20 octobre, en présence de Bertrand Masson, adjoint à la culture, et des commissaires Valérie Thomas et Susana Gállego Cuesta. Ce projet met en lumière l'art et les techniques de Gallé à travers des pièces rares, de la verrerie à l'ébénisterie, issues de collections prestigieuses comme le Musée d'Orsay.

Innovation, industrie d'art et synergies contemporaines

En plus de sa dimension artistique, le parcours explore la facette d’industriel d'art de Gallé. Ses recherches de matières et ses innovations techniques de 1880 à 1904 résonnent avec les enjeux économiques modernes de la création régionale. Les visiteurs découvriront des pièces inédites, comme le vase récemment acquis Les Endormeuses. Pour maximiser son impact, l’événement s’accompagne d’une seconde exposition intitulée « Vivaces », visible jusqu’au 9 mai 2027. Portée par la commissaire Pauline Lisowski, celle-ci crée des ponts économiques et scientifiques entre art contemporain et recherche végétale à travers des installations immersives.























