Mâcon programme cinq semaines d’animations autour de la santé mentale

À Mâcon, la sensibilisation à la santé mentale passera par la découverte de différentes pratiques artistiques. La municipalité et ses partenaires locaux proposeront cinq semaines d’animations dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM). Cette édition met l’accent sur les liens entre expression artistique et équilibre psychologique. L’initiative cherche notamment à encourager le dialogue sur les difficultés psychologiques et à combattre les idées reçues. Ces enjeux concernent toutes les générations et peuvent être liés à des situations très diverses, comme les épreuves personnelles ou le manque de contacts sociaux. L’accès à une information adaptée et la connaissance des dispositifs d’accompagnement constituent des leviers pour mieux répondre aux besoins du public.

Des activités pour créer du lien

La musique, les arts plastiques ou encore les autres formes de création peuvent offrir des moyens d’exprimer ce qui est difficile à verbaliser. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié en 2019, qui s’appuie sur plus de 3 000 travaux scientifiques, les activités artistiques peuvent participer au maintien de la santé et du bien-être. Elles sont notamment susceptibles de soutenir la gestion des émotions, de renforcer l’assurance personnelle et de favoriser les interactions sociales. Elles peuvent aussi contribuer à atténuer le stress et à rompre certaines situations d’isolement. Pour présenter ces différentes possibilités, la mission santé de la Ville de Mâcon s’appuie sur un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. Des ateliers, des expositions et des moments de discussion sont prévus entre le 3 novembre et le 8 décembre. Ces rendez-vous doivent permettre aux habitants de découvrir les initiatives locales et d’échanger sur la place des arts dans le quotidien.