



À Dijon, Oncodesign Precision Medicine (OPM), société biopharmaceutique spécialisée dans la médecine de précision, annonce plusieurs avancées scientifiques et réglementaires dans le développement d’OPM-201, un inhibiteur de la kinase LRRK2 destiné au traitement de la maladie de Parkinson. Ces progrès s’inscrivent dans le programme LARKIN, soutenu par la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF).

La fondation a confirmé la poursuite de son soutien financier avec le versement d’une tranche supplémentaire. OPM indique également avoir réussi la micronisation du principe actif pharmaceutique et fabriqué les premiers lots techniques de comprimés OPM-201. Par ailleurs, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a soutenu la stratégie de toxicologie à long terme proposée par la société.

Ces avancées s’inscrivent dans la préparation des prochaines étapes réglementaires et du développement clinique d’OPM-201. La société vise le lancement, en 2027, d’un essai de phase 1b chez des patients atteints de la maladie de Parkinson.