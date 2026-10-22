Une enquête clôturée faute d'infractions pénales: le parquet de Nanterre a annoncé jeudi mettre fin aux investigations sur les circonstances de la mort de Daniel Siad, rabatteur présumé de femmes pour le pédocriminel Jeffrey Epstein.

Le recruteur de mannequins franco-suédois, qui était visé par plusieurs plaintes, notamment pour viol, a été retrouvé mort à 69 ans à son domicile à Colombes (Hauts-de-Seine) au mois de juillet.

Une enquête pour rechercher les causes de la mort a alors été confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine.

L'autopsie réalisée quelques jours après le décès de Daniel Siad n'a pas révélé de traces de violences récentes, mais permis de constater "un état de santé altéré" et "un infarctus ancien pouvant exposer à un risque de mort subite", a rappelé le parquet dans un communiqué.

Des analyses médico-légales complémentaires ont permis de conclure à "l'absence de cause de mort toxique", tandis qu'un examen des tissus prélevés a mis en évidence un état pathologique pouvant conduire à "une mort d'origine cardiaque", selon le ministère public.

Daniel Siad, qui faisait l'objet d'une enquête à Paris, contestait les accusations et avait affirmé vouloir être entendu par les enquêteurs pour livrer sa version des faits.

"La survenance brutale de sa mort, le décès de l'ensemble des personnes ayant été susceptibles de fournir des informations à la justice avant qu'elles ne soient entendues et le sentiment de danger de mort qu'il avait exprimé étaient bien réels", a réagi auprès de l'AFP Me Menya Arab-Tigrine, qui était l'avocate de Daniel Siad.

"Et si la vindicte populaire ainsi que l'attente de son audition ont eu raison d’une santé cardiaque qui nous est présentée comme fragile, la conclusion reste que Daniel Siad est une victime collatérale de cette enquête", a ajouté le conseil.

Rendre des comptes

Ebba P. Karlsson, une ex-mannequin suédoise, avait déposé plainte à Paris en février, accusant Daniel Siad de l'avoir violée dans les années 1990, puis de l'avoir exploitée sexuellement.

"Les autorités françaises ont désormais clôturé l'enquête sur la mort de Daniel Siad, mais une question bien plus importante reste sans réponse: qui devra rendre des comptes pour les survivantes à qui la justice a été refusée ?", s'est interrogée Mme Karlsson dans un communiqué transmis à l'AFP.

Fin août, elle a assigné l'Etat français pour "faute lourde", déplorant la lenteur et l'inaction de la justice pour enquêter sur son agresseur présumé.

"Si les autorités avaient agi plus tôt, interrogé Siad ou engagé les procédures judiciaires appropriées alors qu’il était encore en vie, il aurait peut-être été possible de le traduire devant un tribunal et de permettre aux survivantes de faire entendre leur voix", a estimé l'ex-mannequin.

En septembre, la procureure de Paris Laure Beccuau a affirmé avoir identifié "d'autres potentiels rabatteurs" ayant oeuvré pour Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 à New York.

Jean-Luc Brunel, agent de mannequins et proche d'Epstein, s'est suicidé en détention en 2022, après avoir été mis en examen pour viols sur mineures et harcèlement sexuel.

De son côté, Gérald Marie, ex-directeur de la prestigieuse agence de mannequins Elite, a bénéficié d'un classement sans suite pour prescription dans une enquête pour viols et agressions sexuelles.

Mais depuis la diffusion des Epstein Files, où Siad est cité dans plus d'un millier de pièces, et le lancement d'investigations sur l'entourage du pédocriminel américain, plusieurs femmes ont porté plainte pour obtenir de nouvelles investigations sur Gérald Marie.