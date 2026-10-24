Dijon : un futur village santé en préparation sur la zone de Valmy

Le projet de rapprochement entre l’Hôpital privé Dijon Bourgogne et la Polyclinique du parc Drevon entre dans une nouvelle phase. Les deux établissements de santé ont engagé des études architecturales destinées à préparer leur regroupement sur la zone de Valmy. Cette opération repose sur les complémentarités existantes entre leurs activités et sur une organisation coordonnée des prises en charge.





Un futur village santé à Valmy

Le projet prévoit de réunir progressivement les équipes médicales, les expertises et les équipements des deux structures au sein d’un futur village santé. L’objectif est de renforcer la lisibilité de l’offre, d’améliorer la coordination des parcours et de mutualiser les moyens techniques.

La coopération entre les deux sites repose déjà sur une répartition des activités. La Polyclinique du parc Drevon conservera notamment son activité de clinique de semaine, tandis que l’Hôpital privé Dijon Bourgogne interviendra pour garantir la continuité des prises en charge pendant les week-ends.





Des évolutions engagées depuis 2025

La première étape de ce rapprochement a eu lieu en 2025 avec l’ouverture du bâtiment ICB-CMNP sur la zone de Valmy. Cette implantation a été marquée par l’arrivée de nouvelles activités de radiothérapie et de médecine nucléaire, ainsi que l’ouverture d’un service de chimiothérapie, auparavant situé à la Polyclinique du parc Drevon, au sein du bâtiment. Par ailleurs, l’activité d’oncologie-hématologie a été transférée vers l’Hôpital privé Dijon Bourgogne.

Cette évolution s’est accompagnée de la mise en place de parcours coordonnés entre le Centre de médecine nucléaire de la porte de Dijon et l’Institut de cancérologie de Bourgogne, notamment pour l’imagerie et la curiethérapie.



