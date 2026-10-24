Mobilisation du 24 octobre : choses vues, choses entendues

Grille close au musée du Louvre, florilège de pancartes, des clients en terrasse au soleil pour regarder passer la manif...

Choses vues et entendues par les journalistes de l'AFP.

Florilège de pancartes

A Orléans, le classique "La jeunesse emmerde le Front national" côtoie un drapeau d'une tête de mort avec un chapeau, du manga "One Piece".

"Nos rêves ne rentrent pas dans une case Parcoursup", lit-on à Toulouse.

A Paris, un manifestant brandit "Make human rights great again", un autre "On s'attendait à rien, on est quand même déçus".

Une banderole "conservatoire en lutte", avec le A, symbole anarchiste, est arborée à Nantes, et à Grenoble : "Ainsi s'éteint la liberté sous une pluie de lacrymo".

En terrasse pour regarder la manif

A Montpellier, des clients d'un café sont installés en terrasse, au soleil. Comme au théâtre, ils sont tous tournés du même côté pour regarder passer les manifestants.

Lunettes de natation mauves

A Toulouse, un policier repart avec des éléments saisis sur des manifestants, un masque chirurgical et des lunettes de natation, une paire mauve et deux paires noires, qu'il tient dans la main, à proximité de son arme.

Délégation de pouvoir de manifester

A Lille, après quelques tergiversations entre organisateurs et préfecture sur le parcours de la manifestation lilloise, le départ a été fixé un peu en marge du centre-ville. Les manifestants ont afflué en début d'après-midi, sous la bruine et entouré d’un dispositif policier important mais discret.

Delphine, 47 ans, s'est positionnée en tête de cortège, une longue cape de pluie noire sur les épaules : "ni le président ni le temps ne m'empêcheront de manifester", ironise cette mère de famille, venue "représenter" ses trois enfants, "étudiants, qui sont en train de travailler pour payer leurs études". "Ils m'ont délégué leur pouvoir de manif", sourit-elle, accompagnée de son mari.

Un hélicoptère survole les lieux par intermittence, et la police mène de nombreux contrôles à l’approche du cortège.

Sous la pluie

A Rennes, sous la pluie, Jane porte l'inscription "égalité" dans le dos. Elle explique être là parce qu'elle est "en colère" de tout ce qui se passe, et ajoute que "manifester est un droit".

Porte close au Louvre

A Paris, le musée du Louvre est fermé samedi. Des visiteurs regardent à travers la grille close.

Une pancarte rouge indique que le domaine sera "exceptionnellement fermé. Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée de samedi seront automatiquement remboursées".

Police au mégaphone place de la Bastille

Place de la Bastille à Paris, où ne passera finalement pas le cortège, la présence policière était très importante en fin de matinée. Il y avait aussi beaucoup de journalistes, dont une équipe de télévision sud-coréenne.

Un policier au mégaphone fait une annonce en boucle : "la manifestation place de la Bastille a été interdite par la préfecture. J'invite ceux qui veulent manifester à se rendre porte d'Italie et à quitter immédiatement la place de la Bastille".

Aimez-vous

Devant le panneau de l'esplanade du Souvenir français à Orléans, un manifestant, bonnet rouge sur lequel est écrit "France" et cigarette à la main, tient une pancarte sur laquelle est inscrit "Aimez-vous".

La ville est le point d'orgue de ce nouveau samedi de mobilisation: elle accueille le congrès du Rassemblement national, contre lequel 11.000 manifestants ont été comptabilisés à midi par la préfecture, 26.000 selon les organisateurs.

Dans le cortège: le maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, la députée écologiste Clémentine Autain, ou encore la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.

"Je n'arrive pas à trouver de cortège"

Un étudiant de 21 ans et ses trois amies attendent près de l'université Lyon 2 en fin de matinée. Il souhaite rester anonyme : "je veux manifester, peu importe que l'arrondissement soit interdit de manifestation ou pas, parce que je trouve ça injuste et contraire au droit de manifester".

"Les forces de l'ordre sont très mobiles. Du coup je n'arrive pas à trouver de cortège depuis le début de la matinée. (...) Ils arrivent à disperser les cortèges avant même qu'ils apparaissent", souligne-t-il.

Il ajoute que contrairement au 17 octobre, "les informations relayées sur les réseaux ont du mal à se concrétiser", et "du coup on s'échange des informations comme des criminels. On est par petits groupes, par binôme, on essaye de se partager les infos, trouver des gens mais c'est très compliqué".