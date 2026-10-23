Meuse : le Grand Est accélère ses projets de centres de santé

La mise en place du GIP doit permettre de structurer le pilotage des projets et de disposer d’une direction opérationnelle. Lors de sa première séance, le conseil d’administration est appelé à se prononcer sur la direction de la structure. L’objectif affiché par la Région est d’accélérer la concrétisation des projets de centres de santé, en coordination avec les acteurs concernés.

Dans la Meuse, l’enjeu est aussi économique et territorial. La présence de professionnels de santé contribue aux conditions de vie des habitants, mais également à la capacité des entreprises à recruter et à fidéliser des salariés. Pour les communes, disposer d’une offre médicale accessible participe au maintien des services de proximité et peut peser dans les choix d’installation des ménages et des actifs. La création de centres de santé suppose toutefois de mobiliser des moyens humains, immobiliers et financiers, ainsi que d’organiser le recrutement des praticiens et le fonctionnement des structures.

Centres de santé : le défi du financement durable

À l’échelle nationale, les difficultés d’accès aux soins concernent particulièrement les territoires confrontés à une répartition inégale des professionnels de santé. Les centres de santé peuvent apporter une réponse collective en regroupant plusieurs praticiens et en facilitant l’accès à des consultations de proximité. Leur développement nécessite néanmoins un modèle de financement pérenne, des locaux adaptés et des équipes disponibles. Pour les collectivités, ces projets représentent un enjeu d’organisation des services publics et de développement local, tandis que pour les employeurs, l’accès aux soins participe à l’attractivité résidentielle et à la qualité de vie des salariés.