3 Brasseurs : 40 ans d’histoire et une ambition internationale

Restauration
Compiègne : Maison Renard Sylvestre, une nouvelle adresse gourmande s'inspire de la forêt
15/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
La microbrasserie 3 Brasseurs fête ses 40 ans. Créé en 1986 par Patrick Bonduel en plein centre de Lille avec un concept novateur, l’établissement lillois a fait des petits et la marque est désormais présente partout en France et à l’international. Le développement hors des frontières françaises se poursuivra dans les années à venir.
Patrick Bonduel, fondateur des 3 Brasseurs. © Léna Heleta
Le restaurant proche de la gare Lille Flandre a été le premier des 3 Brasseurs. © Léna Heleta
© Léna Heleta
Chaque micro-brasserie produit sa propre brève. © Léna Heleta
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