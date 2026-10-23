Restauration
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Dossier

3 Brasseurs : 40 ans d’histoire et une ambition internationale

La microbrasserie 3 Brasseurs fête ses 40 ans. Créé en 1986 par Patrick Bonduel en plein centre de Lille avec un concept novateur, l’établissement lillois a fait des petits et la marque est désormais présente partout en France et à l’international. Le développement hors des frontières françaises se poursuivra dans les années à venir.

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Un succès commence parfois par un simple coup de cœur. Au début des années 1980, Jacques Bonduel participe à un congrès de brasseurs à Londres. Il voit sur place une microbrasserie. Impressionné et de retour en France, il en parle à son frère Patrick qui développe le sujet, en achète une d’occasion et crée, après un an de travail avec un brasseur, le premier «brewpub», nommé «Les Brasseurs». Nous sommes en 1986, les chaînes de restauration à thème prennent leur essor en France et Patrick Bonduel souhaite «<em>faire la même chose, mais avec le concept de la bière. L’idée était peut-être d’en.

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