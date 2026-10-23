3 Brasseurs : 40 ans d’histoire et une ambition internationale

Dossier

La microbrasserie 3 Brasseurs fête ses 40 ans. Créé en 1986 par Patrick Bonduel en plein centre de Lille avec un concept novateur, l’établissement lillois a fait des petits et la marque est désormais présente partout en France et à l’international. Le développement hors des frontières françaises se poursuivra dans les années à venir.