Salad&Co accélère son développement dans la restauration d’entreprise

Après La Cantine by Salad&Co, ouverte en février au sein de Kiabi Village, puis Picotin by Salad&Co, inauguré en mai au siège du groupe ADEO, Salad&Co poursuit le développement de son activité de restauration en entreprise avec un modèle, cette fois déployé au siège de Boulanger à Lesquin. Début octobre, l’enseigne a effectivement ouvert un troisième restaurant baptisé La Pause by Salad&Co, au sein du siège de Boulanger à Lesquin. Une nouvelle implantation qui confirme la place prise par le BtoB dans la stratégie de diversification de l’enseigne, en complément de son réseau de restaurants.

Le concept propose une offre de restauration complète et accessible, autour d’un bar à salade personnalisable, de plats chauds, de sandwichs et bagels, d’une offre sucrée ainsi que d’une plancha, à l’image des restaurants traditionnels de l’enseigne.

Avec La Pause by Salad&Co, l’enseigne compte désormais trois implantations en entreprise ouvertes en 2026. Une diversification qui vient compléter les autres formats développés par Salad&Co et permet à l’enseigne de décliner son concept dans de nouveaux environnements. Après ces trois premières ouvertures, Salad&Co entend poursuivre le développement de son activité de restauration en entreprise, avec l’ambition d’ouvrir deux à trois nouvelles implantations par an.