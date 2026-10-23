Pendant la soirée, trois thèmes ont été présentés : transmettre son entreprise à un salarié, à un membre de sa famille ou la vendre à une autre personne. Des entrepreneurs ont aussi raconté leur expérience et des professionnels ont donné des conseils sur le financement et les démarches à suivre : expert-comptable, financier, avocat, Chambre de Métiers et d'Artisanat, CCI Littoral Hauts-de-France... On a parlé de financement, de valorisation de l'entreprise, de préparation de la cession, de solutions juridiques, d'accompagnement du repreneur...

Plus de 250 entrepreneurs accompagnés

Cette rencontre avait pour objectif d’aider les chefs d’entreprise à mieux préparer la transmission de leur activité alors qu'entre 35 000 à 37 000 entreprises (TPE, PME et ETI) seraient potentiellement à transmettre ou à vendre d'ici cinq ans selon les études de la CCI Hauts-de-France et de la DREETS Hauts-de-France. Cela concerne entre 115 000 et 125 000 emplois. «Réussir une transmission ne s'improvise pas. Le cédant doit anticiper et préparer son projet. Le repreneur doit pouvoir s'informer, évaluer, financer et sécuriser son parcours. Et surtout, chacun doit pouvoir s'entourer des bonnes personnes au bon moment» a rappelé Eric Lelieur, premier vice-président à la CCI Littoral Hauts-de-France.

La transmission permet aussi de préserver les emplois et de faire vivre l’économie locale. Chaque année, la CCI accompagne plus de 250 personnes qui souhaitent vendre ou reprendre une entreprise sur le littoral à travers des rendez-vous individuels, des diagnostics, des évaluations ou encore l'orientation vers les professionnels adaptés.

Par Nina Gérils