5 millions d’euros ! C’est l’enveloppe annoncée par la Région Grand Est, à l’occasion de sa dernière commission permanente de mi-octobre, pour accompagner trois opérations de modernisation des infrastructures fluviales de la Moselle conduites par Voies navigables de France.

Plusieurs écluses en Meurthe-et-Moselle autour de Nancy sont directement concernées par ces travaux.

Objectif : rendre la navigation plus fiable, plus sûre et plus performante pour le transport de marchandises.

1,65 million d’euros sont consacrés au remplacement des portes d’écluses notamment des ouvrages de Custines, Aingeray et Neuves-Maisons.

«Ces ouvrages vont bénéficier de portes neuves et de dispositifs de secours. L’objectif est notamment de pouvoir rétablir rapidement la navigation en cas d’incident et d’éviter des interruptions prolongées du trafic», explique l’exécutif régional.

Téléconduite des écluses

Un million d’euros est ciblé pour renforcer la sécurité des écluses «grâce à des équipements permettant d’interrompre à distance et en urgence les mouvements d’eau».

Sur le périmètre de la Maison de Région de Nancy, l’opération concerne Aingeray, Fontenoy, Toul, Pagny-sur-Moselle, Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Custines et Pompey.

2,75 millions d’euros sont consacrés à la deuxième phase de déploiement de la téléconduite des écluses.

Plusieurs ouvrages du territoire sont concernés : Aingeray, Fontenoy, Toul, Pagny-sur-Moselle, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Pompey. Ces dispositifs permettront de centraliser progressivement leur commande et de moderniser leur exploitation.

«Ces investissements régionaux participent à la modernisation d’un axe fluvial stratégique pour l’économie régionale. La Moselle grand gabarit assure 25% des importations et exportations de marchandises de la Lorraine et offre encore un potentiel de développement de fret, notamment sur sa partie amont», assure la Région Grand Est.