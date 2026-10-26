À Crouy, 43 terrains prêts à accueillir de nouveaux habitants

Les voiries sont aménagées, les réseaux installés et les arbres plantés. Après plusieurs années de préparation et de travaux, le quartier Sous-Clémencins dispose désormais des équipements nécessaires pour accueillir les premiers projets de construction. L’éclairage public, la fibre optique, les cheminements et les espaces verts font notamment partie des aménagements réalisés. Porté par GrandSoissons Agglomération avec la SEDA, chargée de l’aménagement du site, le projet vise à proposer de nouvelles possibilités de logement à proximité de Soissons. Les futurs habitants pourront également profiter des écoles, des commerces et des services de Crouy.

Un quartier où la nature garde sa place

Sur environ 26 hectares, près de la moitié du site est réservée aux espaces naturels préservés. À terme, quelque 400 logements doivent sortir de terre, des maisons individuelles aux logements intermédiaires et collectifs. L’objectif est de proposer des habitations adaptées à différents profils et étapes de la vie, dans un environnement où les espaces végétalisés et les cheminements participent au cadre de vie. La gestion des eaux pluviales a également été intégrée à l’aménagement du quartier.

43 terrains pour construire sa maison

Les personnes qui souhaitent faire construire peuvent se tourner vers les 43 parcelles mises en vente. D’une superficie comprise entre 337 et 576 m², elles sont proposées à 99 euros TTC le mètre carré, selon les disponibilités. Les terrains sont viabilisés et raccordés aux réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et à la fibre optique. Ils sont libres de constructeur : chacun peut donc choisir le professionnel qui réalisera sa maison. Les projets devront toutefois respecter des prescriptions architecturales et paysagères afin de conserver une cohérence d’ensemble, notamment pour les matériaux, les clôtures et l’aménagement des jardins.

Un béguinage pour encourager les échanges

Sous-Clémencins ne sera pas uniquement composé de maisons et d’immeubles. Un béguinage développé par Clésence doit également y voir le jour. Il comprendra 20 logements organisés autour d’une salle commune, dont 10 logements inclusifs réalisés en lien avec l’APEI des Deux Vallées. Le permis de construire a été obtenu en août 2026 et les travaux sont prévus à partir de 2027. Le principe est de permettre à chacun de disposer de son propre logement tout en ayant la possibilité de partager des moments avec les autres résidents.