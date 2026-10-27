C'est une nouvelle étape pour la commune de Cuts, continuant son évolution dans son rôle de "bourg-relais" du Pays du Noyonnais concernant spécifiquement le service à la personne, qu'elle a toujours eu à cœur de tenir. À presque dix kilomètres de Noyon, dernière ville avant le département de l'Aisne, abritant moins de 2 000 habitants, Cuts représente une commune structurante du Noyonnais. Et pour cause, elle rassemble des services médicaux, très précieux dans cette zone rurale excentrée des grandes villes.

C'est dans ce sens qu'un nouveau bâtiment communal a été inauguré, cinq ans après le début du projet de réhabilitation, réalisée par des entreprises locales. Boucherie à partir des années 1930 jusqu'à l'orée du 21e siècle, ce bâtiment, à deux pas de la mairie, est devenu ensuite une résidence privée pour être mis en vente en 2013. Désormais réhabilité, le site peut recevoir du public et l'objectif du conseil municipal est d'accueillir des professionnels et structures intervenant dans les domaines de la santé, de l’aide à la personne et plus largement des services à la population. «Le bâtiment a été acquis par la commune en 2013 dans le même temps où le Pays du Noyonnais construisait son SCOT [ndlr : Schéma de cohérence territoriale] et dans lequel Cuts a été classé "bourg-relais" pour le service à la personne», explique Guy Godefroy, maire réélu de Cuts et doyen des maires du Pays du Noyonnais.

Lutter contre les déserts médicaux

Ce bâtiment inauguré représente plus largement une politique de santé mise en place dans le milieu rural. Soutenu à hauteur de 39% par l’État, à hauteur de 101 750 euros par le Conseil départemental de l’Oise et à hauteur de 18 500 euros par la Région Hauts-de-France, le site marque une ambition forte. «Ce projet va dans le sens du Plan Santé que le Département de l'Oise a mis en place, exprime Nadège Lefebvre, présidente du Département de l'Oise. Nous luttons contre les déserts médicaux et nous allons continuer, par exemple, les aides pour les installations des médecins dans le département, par un taux à prêt 0 pour les installations dans le milieu urbain, et avec une prime supplémentaire pour les installations en milieu rural ainsi qu'aider les communes à installer des structures médicales».

Une aide qu'a apporté, dans cet objectif, le Département au projet de Cuts, qui concentre de nombreux services en ce sens. Avec un EPAD moderne, une pharmacie qui s'est récemment agrandie, un cabinet dentaire qui cherche actuellement un repreneur, la commune poursuit son action en faveur du service à la personne.