Cette subvention, accordée à Saint-Dié-des-Vosges, Raon-l'Étape, Fraize et La Vôge-les-Bains, vise à moderniser les infrastructures locales, stimuler l'économie de proximité et accélérer la transition écologique des centres-bourgs du département.

La Région Grand Est s'engage activement dans l'aménagement de son territoire en finançant quatre projets dans les Vosges pour un montant de 1,1 million d'euros. Validé à la mi-octobre, cet investissement public cible la rénovation sportive et la transformation urbaine de quatre municipalités clés afin de renforcer durablement leur attractivité économique et leur cadre de vie.

Modernisation sportive et renouveau urbain des centralités

À Saint-Dié-des-Vosges, une enveloppe de 403 703 euros est mobilisée pour rénover entièrement la piste d'athlétisme vétuste. Ce chantier permettra de sécuriser l'accueil des scolaires et de relancer l'accueil de compétitions nationales, générant d'importantes retombées pour l'économie locale. De son côté, Raon-l'Étape reçoit 185 935 euros pour la seconde phase du réaménagement de son cœur de ville, articulée autour de la redécouverte du canal de La Plaine.

Transition écologique et mobilités douces au cœur des bourgs

Les communes de Fraize et de La Vôge-les-Bains bénéficient également de ce plan de soutien régional. Fraize obtient 280 000 euros pour requalifier la rue des Aulnes, un axe majeur qui combinera sécurisation des parcours scolaires, végétalisation et développement des mobilités douces. Enfin, La Vôge-les-Bains dispose de 240 000 euros pour transformer sa Place de la Fête en une esplanade conviviale et verdoyante, optimisée pour les marchés et les commerces locaux.

Ces investissements démontrent la volonté régionale de bâtir des territoires résilients et connectés, capables de répondre aux mutations écologiques tout en consolidant le tissu commercial et l'attractivité des centres-villes vosgiens.







