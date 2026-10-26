L'acquisition de SICAE-OISE PRODUCTION, filiale 100% détenue par SICAE-OISE, de 25 installations photovoltaïques d'Urbasolar contribue à la stratégie de diversification de SICAE-Oise (concessionnaire de distribution et de fourniture d'électricité) et de sécurisation de son approvisionnement en électricité à long terme. «Cette acquisition positionne SICAE-OISE comme acteur de la transition énergétique et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification. Je remercie les équipes d’Urbasolar pour la qualité des échanges tout au long de la phase d’étude et de négociation du portefeuille PERSEI», exprime Emmanuel Chazalon, Directeur Général de SICAE-OISE.

Au total, ces 25 installations (15 centrales au sol, cinq centrales toitures et cinq centrales serres) réparties sur plusieurs régions françaises possèdent une capacité d’environ 87 MWc et une production annuelle estimée à 104 GWh. Urbasolar (fournisseur d'équipements d'énergie solaire basé à Montpellier) continuera d’assurer l’exploitation et la maintenance des centrales après la cession, garantissant ainsi la continuité de service pour les territoires concernés. «Poursuivre l’exploitation pour le compte de SICAE-OISE PRODUCTION nous permettra de garantir la performance et la pérennité des installations, tout en soutenant le développement énergétique local», témoigne Antoine Millioud, président d’Urbasolar.

Augmenter la part de l'électricité renouvelable

Cette acquisition permet donc de consolider la part d'électricité renouvelable disponible à long terme pour SICAE-OISE. Concrètement, les installations ont été mises en service entre le 4ᵉ trimestre 2024 et le 3ᵉ trimestre 2026. «La diversité des typologies (au sol, toitures, serres) renforce la pertinence du portefeuille et sa capacité à répondre à des besoins locaux variés. Le portefeuille PERSEI permettra d’augmenter la production d’électricité renouvelable disponible pour les territoires desservis», explique Urbasolar.

Ces 25 installations participent à cette stratégie car la production équivaut à l’alimentation annuelle d’environ 22 000 foyers et contribue significativement à la réduction d’émissions liées à la production d’électricité fossile.



