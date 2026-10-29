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La micro-entreprise est-elle une illusion d'un changement de vie ?

Trois Français sur dix considèrent l’entrepreneuriat comme la carrière idéale, c'est plus qu'il y a trois ans. Cette volonté entrepreneuriale atteint même un niveau record. Mais une fois la micro-entreprise lancée, qu'en est-il vraiment ? 

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Trois Français sur dix considèrent l’entrepreneuriat comme la carrière idéale. © PP/peopleimages.com - adobestock

Trois Français sur dix considèrent l’entrepreneuriat comme la carrière idéale. © PP/peopleimages.com - adobestock

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>L'entrepreneuriat s’impose aujourd'hui comme une véritable tendance de fond, dépassant la simple conjoncture. La micro-entreprise particulièrement attire, ayant connu un boom de création dès 2021, juste après la période confinement due à la pandémie de la covid-19, et a même enregistré une première année record en 2022. Le boom de la création de micro-entreprises a donc perduré et perdure toujours, grossissant de façon significative le chiffre des créations d'entreprises.&nbsp;<br><br>Si la crise sanitaire et la conjoncture économique ont joué un rôle, l’appétence pour l’entrepreneuriat dép.

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