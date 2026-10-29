La micro-entreprise est-elle une illusion d'un changement de vie ?

Entreprises
Femme entrepreneure : en 2026, c'est encore un parcours du combattant
29/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
Trois Français sur dix considèrent l’entrepreneuriat comme la carrière idéale, c'est plus qu'il y a trois ans. Cette volonté entrepreneuriale atteint même un niveau record. Mais une fois la micro-entreprise lancée, qu'en est-il vraiment ?
Trois Français sur dix considèrent l’entrepreneuriat comme la carrière idéale. © PP/peopleimages.com - adobestock
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29/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
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