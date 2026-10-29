Porté par la CCI Normandie, cet événement réunira entrepreneurs, dirigeants et porteurs de projets pour une journée consacrée au développement des entreprises et aux échanges professionnels.

Ouvert aux femmes comme aux hommes, ce rendez-vous régional entend favoriser les rencontres, le partage d’expériences et l’émergence de nouvelles initiatives. Les organisateurs prévoient plus de 1 200 participants, dans un contexte où les réseaux professionnels constituent un outil de développement pour les entreprises et les porteurs de projets.

Des rencontres pour accompagner les projets entrepreneuriaux

Conférences, témoignages, séances de Speed Conseils, rencontres avec les intervenants et Village des partenaires rythmeront cette édition. Ces formats doivent permettre aux participants de confronter leurs expériences, d’obtenir des conseils et de nouer des contacts utiles à leurs activités.

Ces échanges pourront également favoriser l’émergence de collaborations et ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises normandes.

Un réseau régional de plus de 1 300 membres

Le réseau Femmes & Challenges fédère plus de 1 300 membres, parmi lesquels des chefs d’entreprise, des dirigeants salariés et des porteurs de projets. Il organise des événements dans la région et anime des groupes locaux pour faciliter les échanges entre professionnels.

Présidé par Audrey Régnier, dirigeante de Bohin France, le réseau entend également promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’égalité professionnelle.