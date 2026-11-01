Ferroviaire : Ingérop fait l'acquisition de Fer-Play

Créé en 2016, Fer-Play accompagne les entreprises, collectivités et donneurs d’ordre publics dans leurs projets ferroviaires, en maîtrise d’œuvre comme en assistance à maîtrise d’ouvrage. Avec plus de 50 collaborateurs et un chiffre d’affaires dépassant les 7 millions d’euros, Fer-Play intervient sur les principaux métiers des infrastructures ferroviaires : voie, traction électrique et signalisation. L’entreprise travaille sur différents types de réseaux, des lignes ferroviaires aux tramways et métros. L’entreprise s’est développée avec une présence locale qui s’appuie sur plusieurs implantations en France. Cette organisation lui permet d’être au plus près des projets afin d’accompagner des opérations de régénération et de modernisation des infrastructures ferroviaires sur l’ensemble du territoire. Parmi ses références figurent notamment de nombreux projets pour le compte de SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, mais également plusieurs grands réseaux de transport urbain, à Bordeaux, Paris ou encore Strasbourg. Fer-Play intervient également sur des infrastructures ferroviaires portuaires.

«Cette acquisition renforce nos ressources»

Cette acquisition s'inscrit dans la continuité d'une stratégie de croissance externe déjà engagée à l'international sur le secteur du ferroviaire, avec notamment les acquisitions de T&RS au Royaume-Uni et d'Auxitec en Espagne, et vient consolider ces activités sur le marché français. Elle permet à Ingérop d'augmenter ses ressources en maîtrise d'œuvre, de renforcer sa capacité d'intervention locale et de répondre aux besoins croissants de développement et de régénération des infrastructures ferroviaires sur le territoire national, notamment pour le compte de la SNCF.

«Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la continuité de notre plan de développement dans le secteur des transports et plus particulièrement dans le ferroviaire. L’acquisition de Fer-Play renforce nos ressources et nos expertises, notamment en matière de maîtrise d’œuvre travaux. Elle nous permet également d’accroître notre présence dans les territoires et notre proximité avec nos clients» précisent de concert, Yves Metz, président du Groupe Ingérop et Stéphane Potin, directeur des Opérations France pour le groupe.