Acheter inclusif : un programme d’accompagnement déployé en Meuse

À l’heure où les critères sociaux prennent une place prépondérante dans les marchés publics comme privés, les achats inclusifs sont devenus une réalité mais aussi «un levier de compétitivité, de différenciation et d’accès à de nouveaux marchés». Face à ce constat, le Campus de l’inclusion et les clubs «Les entreprises s’engagent» en Meuse et en Haute-Marne ont décidé de déployer le programme national «Acheter inclusif» financé par l'Etat avec l'ambition de transmettre des outils concrets pour renforcer la politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Après avoir mené une large campagne d'information, le premier rendez-vous est fixé au 4 novembre, dans les locaux de l’Andra, à Bure avec une trentaine d'inscrits. La réunion d'information collective doit fédérer les entreprises participantes ainsi que les structures et partenaires capables de les accompagner dans le développement de leurs achats inclusifs.

Levier de compétitivité

Le parcours clef en main s’appuiera sur quatre étapes collectives puis individuelles. Les sociétés volontaires pourront bénéficier d'un accompagnement sur mesure afin d'identifier les pistes d'action adaptées à leur activité et leurs besoins. Le programme prévoit également la visite de structures d'insertion en Meuse et en Haute-Marne. Cette initiative vise à mettre en avant les pionniers, à l'image de l'entreprise Eurovia qui partagera son retour d'expériences. «Identifier les opportunités simples et activables, transformer les achats en levier d’impact concret, structurer des partenariats durables avec des acteurs inclusifs et passer de l’intention à un premier plan d’action opérationnel», voilà pour la promesse faite par les organisateurs qui espèrent impulser un changement des pratiques tant côté business, achats qu’organisation. Un suivi post-programme doit justement permettre d’ancrer la démarche et continuer à progresser, une fois la formation collective terminée. Avis aux intéressés qui souhaitent saisir l'opportunité en prenant le virage inclusif.