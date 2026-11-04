Il n'aime pas trancher mais se retrouve au cœur du jeu politique israélien : le président Isaac Herzog, dont les fonctions sont habituellement largement honorifiques, a la lourde tâche de désigner la personnalité chargée de former le prochain gouvernement.

Les élections législatives du 27 octobre n'ayant permis de dégager aucune majorité, ni pour la coalition de Benjamin Netanyahu (53 sièges) ni pour le camp emmené par son rival centriste Gadi Eisenkot (48 sièges), les tractations se poursuivent de part et d'autre pour rallier de nouveaux soutiens et atteindre le seuil des 61 sièges au Parlement nécessaires pour gouverner.

M. Herzog, réputé pour sa pusillanimité, doit recevoir les partis mercredi et jeudi, et il a une semaine maximum pour désigner le candidat selon lui le mieux placé - sans qu'il s'agisse nécessairement du chef de la formation arrivée en tête du scrutin.

La loi laisse au président une large marge de manœuvre, sans fixer de critères précis pour guider son choix.

Dans un entretien au média américain MS Now à la veille du scrutin, Isaac Herzog a dit s'attendre à subir de fortes pressions, assurant toutefois que ni le "président des États-Unis", qui a appelé à voter pour Benjamin Netanyahu, "ni qui que ce soit d'autre" ne pourrait interférer dans sa décision.

Souhaitant à tout prix éviter de nouvelles élections, il avait appelé la semaine dernière les partis à "tout faire" pour former une coalition. Il s'était auparavant dit prêt à soutenir un gouvernement d'union nationale entre Benjamin Netanyahu et Gadi Eisenkot.

Grande famille

Discret, diplomate et fin connaisseur des arcanes de la politique israélienne, Isaac Herzog, 66 ans, est l'héritier d'une des plus grandes familles israéliennes, parfois comparée aux Kennedy américains.

Surnommé "Bouji", à l'origine par sa mère égyptienne, cet avocat de formation est le fils de Chaïm Herzog, ancien chef du renseignement militaire et ambassadeur à l'ONU, devenu président d'Israël de 1983 à 1993.

Son oncle, Abba Eban, fut ministre des Affaires étrangères, et son grand-père, Isaac Halevi Herzog, le premier grand rabbin ashkénaze de l'État.

Né à Tel-Aviv en 1960, il a grandi en partie aux États-Unis, avant de servir dans le renseignement militaire et d'étudier le droit. Élu député en 2003, il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels avant de prendre, dix ans plus tard, la tête d'un Parti travailliste (centre-gauche) en crise.

En 2015, M. Herzog, souvent raillé pour sa voix fluette, tente de déloger Benjamin Netanyahu du pouvoir, incarnant une alternative modérée au très clivant "Bibi", surnom du Premier ministre.

Mais il échoue face à son adversaire, devenu depuis le Premier ministre à la longévité inégalée dans l'histoire d'Israël.

Homme digne

Élu président en 2021 à une écrasante majorité parlementaire pour un mandat de sept ans, Isaac Herzog avait alors reçu les éloges de Yaïr Lapid, aujourd'hui dans le camp opposé à Netanyahu, qui saluait "un homme digne et merveilleux, toujours soucieux du bien du pays et du peuple juif".

Depuis, ses relations avec le Premier ministre ont été mises à l'épreuve, notamment par les pressions de Donald Trump pour qu'il gracie M. Netanyahu, poursuivi pour corruption.

Lors de la crise provoquée par le projet de réforme judiciaire du gouvernement en 2023, M. Herzog avait été appelé à intervenir à de nombreuses reprises, mais n'avait jamais clairement pris position.

Sur le plan diplomatique, le chef d'Etat, marié à une avocate et père de trois enfants, a longtemps défendu une relance du dialogue israélo-palestinien.

Dix jours après son accession à la tête du Parti travailliste en 2013, il rencontrait le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Et deux ans plus tard, il promettait de réactiver le processus de paix, au point de se dire prêt à "évacuer" des colonies israéliennes si nécessaire.

Mais après l'attaque du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023, il a soutenu la guerre dévastatrice menée en riposte par Israël dans la bande de Gaza.

En mars 2026, M. Herzog avait aussi salué la guerre américano-israélienne contre l'Iran, déclenchée le mois précédent, la qualifiant dans un entretien avec l'AFP de "tournant historique".