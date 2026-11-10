Les Américains n'ont pas fini de s'inquiéter du coût de la vie, selon des données officielles publiées mardi : les prix à la pompe ont cessé de flamber, mais d'autres postes de dépenses se renchérissent vite, comme les courses alimentaires.

La hausse des prix à la consommation (CPI) a modestement ralenti le mois dernier aux États-Unis, à 0,4 % sur un mois après 0,6 % en septembre, rapporte le service statistique gouvernemental BLS mardi.

Les investisseurs s'attendaient à une décélération plus marquée, à 0,3 % sur un mois en octobre, selon le consensus publié par Trading Economics.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie) a aussi déçu : elle est restée stable à 0,3 % sur un mois, contre 0,2 % envisagé.

L'évolution de l'indice en rythme annuel n'a pas pu être calculée faute de données recueillies en octobre 2025 du fait de la paralysie budgétaire ("shutdown") que les États-Unis traversaient alors.

Les prix à la pompe, qui ont affolé les Américains depuis le déclenchement par le président Donald Trump d'une guerre contre l'Iran, ont amorcé une décrue ces dernières semaines.

L'essence ordinaire vient de passer sous les quatre dollars le gallon (3,8 litres) en moyenne sur le sol national, selon les relevés de référence de l'association automobile américaine (AAA).

Mais l'indice CPI montre que les hausses de prix se sont accélérées ailleurs, en particulier dans l'alimentation.

Les courses alimentaires ont augmenté de 0,4 % entre septembre et octobre (leur coût était stable auparavant). Il fallait débourser aussi nettement plus pour manger à l'extérieur (+0,5 % sur la même période).

L'électricité s'est renchérie encore plus vite (+0,9 %).

Déclassement

"Depuis le début de la guerre en Iran, les prix ont augmenté plus vite que les salaires, si bien que le salaire réel moyen — c'est-à-dire ce que votre salaire vous permet d'acheter — est en baisse", souligne l'économiste Justin Wolfers dans un message sur X.

Le professeur à l'université du Michigan y voit l'explication d'une "impression de déclassement" dans la population.

La semaine dernière, les élections législatives de mi-mandat ont sanctionné le parti républicain de Donald Trump qui a perdu la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Les mois précédents, le mécontentement autour du coût de la vie revenait inlassablement dans les sondages.

"Le président Trump avait promis de faire baisser les coûts dès le premier jour" de son second mandat, reproche dans un communiqué la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

"La semaine dernière, les Américains partout dans le pays ont clairement fait savoir que le programme économique de Donald Trump avait échoué. Il est temps que le Congrès agisse et soulage les familles", ajoute-t-elle.

Durcissement monétaire au menu

Pour les investisseurs, la publication du rapport CPI a scellé l'issue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), début décembre.

Ils s'attendent unanimement à une hausse des taux directeurs, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Ils commencent même à soupeser la possibilité d'une action plus résolue que d'ordinaire.

L'objectif d'une inflation limitée à 2 % échappe à la Fed depuis près de six ans. L'institution a relevé à l'unanimité ses taux d'un cran en septembre, puis opté pour le statu quo fin octobre, une semaine avant les élections.

Quelques heures avant le rapport, un banquier central de premier plan, Christopher Waller, a prévenu qu'il envisageait de voter en décembre pour une hausse d'un demi-point de pourcentage en cas de mauvaise surprise sur l'inflation.

La "crédibilité" de la Fed est en jeu, a déclaré le gouverneur depuis Londres.

Dans un événement distinct, aux États-Unis, la présidente de la Fed régionale de Dallas Lorie Logan a estimé qu'il faudrait procéder à "au moins deux autres hausses d'un quart de point" pour canaliser l'inflation, potentiellement concentrées "cet hiver".

Douze personnes en tout votent sur la politique monétaire américaine.

Un serrage de vis d'un quart de point porterait les taux directeurs - qui guident les coûts d'emprunt - entre 4 % et 4,25 %. Ce serait entre 4,25 % et 4,50 % en cas de hausse d'un demi-point.