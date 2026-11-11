L'accusation a dénoncé mercredi la "sauvagerie" du triple narchomicide, dont l'une des victimes est le frère aîné d’Amine Kessaci, figure de la lutte anti-narcotrafic, en débutant mercredi à Aix-en-Provence le réquisitoire au procès de ce dossier emblématique de l'ultra-violence liée aux réseaux de drogues marseillais.

"Un triple crime qui a marqué les esprits hier et qui marque encore aujourd'hui: il marque par la fourberie, la lâcheté, le guet apens, le piège tendu, la trahison, méthode habituelle des criminels et du narcobanditisme en particulier", a lancé un des deux avocats généraux, qui n'ont pas souhaité être identifiés.

"Il s'agit de faire peur, d'ériger en exemple" cette élimination particulièrement brutale de rivaux potentiels. Les corps des victimes ont été brûlés, l'une étant même démembrée auparavant.

Une "sauvagerie sans nom" et "une manière de tuer l'ennemi d'annihiler ce qu'il était, ce qu'il représentait pour ses amis, sa famille", a poursuivi l'avocat général, devant Amine Kessaci et sa mère Ouassila, assis au banc des parties civiles, avec les proches des autres victimes.

Un triple crime avec pour décor une ville où "le narcobandistime ne cesse de progresser", avec un "cannabis omniprésent et (un) raz de marée de la cocaïne", déclenchant des rivalités qui ont fait en quelques années "plus de 100 morts et des centaines de blessés, et certains ici dans ce box (des accusés) ont contribué indirectement ou directement à ce sinistre score".

Au cœur du dossier, deux hommes qui nient toute implication : Karim Harrat, baron de la drogue accusé d'avoir commandité les crimes depuis Dubaï, et Amine Oualane, présenté comme l'un des chefs de la DZ Mafia, puissante organisation criminelle qui règne sur le trafic dans la cité phocéenne.

L'accusation s'appuie notamment sur de l'ADN, une voiture balisée, des écoutes ou encore sur une conversation de la messagerie cryptée Sky ECC, prisée des narcotrafiquants. À ces éléments à charge se sont ajoutées les "révélations" accablantes de l'un des cinq accusés, fait rare dans ce type de procès.

Zakaria Bensaci a en effet désigné Amine Oualane comme "le tireur" et Karim Harrat comme "le commanditaire", évoquant une somme de 200.000 euros à la clé.

"Je ne suis pas Batman pour tuer trois mecs", a répliqué Amine Oualane, niant en bloc son implication. L'homme de 32 ans, dont 14 passés en prison, accuse à son tour M. Bensaci.

Quête de justice

Le 29 décembre 2020, deux jeunes hommes, Brahim Chabane, frère aîné d'Amine Kessaci, et Réda Khaldi, sont retrouvés morts d'une balle dans la tête, leurs corps calcinés, dans un véhicule incendié dans un tunnel d'autoroute à la sortie de Marseille. Quelques jours plus tard, le corps calciné et démembré de Nassim Loubani est découvert dans le coffre d'une autre voiture brûlée. Les trois vingtenaires, impliqués dans le trafic, ambitionnaient, selon l'enquête, de récupérer de nouveaux points de deal à des réseaux concurrents.

Parmi les accusés, Malik Kariba, surnommé "le boucher", a reconnu avoir découpé le corps de Nassim Loubani et en avoir dissimulé des parties dans des sacs de supermarché.

Un autre, Nadjim Mbae, assume avoir fourni un boîtier de démarrage servant à voler une voiture où sera retrouvé Nassim.

Devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, composée uniquement de magistrats professionnels, près de quatre semaines d'audience ont été marquées par des témoins amnésiques et de multiples éclats de voix, au point que le président a dû rappeler plusieurs fois les parties à l'ordre. Un avocat de la défense a même reproché à Amine Kessaci de le "fixer" d'un air menaçant.

"Jamais je ne me tairai", "jamais je ne baisserai ni les yeux, ni le regard", a lancé le militant de 23 ans, "en quête de justice".

Sa mère, Ouassila Benhamdi-Kessaci, a bouleversé la salle d'audience en évoquant l'impossible pardon après la mort de deux fils, Brahim et Mehdi, tués à cinq ans d'intervalle. Son cadet, Mehdi, âgé de 20, a été tué de plusieurs balles en plein jour par un commando à moto dans le centre de Marseille. Ce crime, dans lequel Amine Oualane est également une piste pour les enquêteurs, avait provoqué une onde de choc nationale.

Le verdict ne devrait pas intervenir avant le 13 novembre, premier anniversaire de cet assassinat.