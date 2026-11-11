Les territoires de l’Aisne accélèrent leur transition écologique

Trois priorités ont été mises en avant lors de cette rencontre : réduire les émissions de gaz à effet de serre, adapter les territoires aux nouvelles conditions climatiques et préserver les ressources naturelles, en particulier l’eau et la biodiversité.

Des initiatives locales déjà en place

Plusieurs projets menés dans le département montrent comment ces objectifs peuvent se traduire concrètement sur le terrain. À Montigny-en-Arrouaise, une communauté énergétique locale permet à la commune de produire et de consommer de l’électricité renouvelable. À Soissons, l’extension du réseau de chaleur et la mise en place d’une nouvelle chaufferie biomasse doivent permettre d’alimenter plus de 2 100 logements sociaux, ainsi que des établissements publics, scolaires et de santé.

Dans le sud de l’Aisne, l’Union des services d’eau du Sud de l’Aisne (USESA) déploie une stratégie de sobriété en eau. Depuis 2019, les prélèvements ont diminué de 9,6 %, grâce notamment à l’amélioration des réseaux et à la sensibilisation des usagers. Ces exemples montrent que les actions en faveur de l’environnement peuvent aussi avoir des effets directs sur le quotidien des habitants, notamment en matière de dépenses énergétiques, de gestion de l’eau et de qualité du cadre de vie.

Cinq rencontres prévues en novembre

Pour aider les collectivités à concrétiser leurs projets, l’État a présenté plusieurs dispositifs d’accompagnement technique et financier. Les élus pourront notamment se tourner vers le Fonds vert, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), ainsi que les aides de l’ADEME et des agences de l’eau.

La démarche se poursuivra dans les prochains jours avec cinq rencontres organisées dans les différents arrondissements de l’Aisne : le 10 novembre à Vervins, le 16 à Saint-Quentin, le 18 à Soissons, le 26 à Laon et le 27 à Château-Thierry. Ces rendez-vous permettront d'échanger avec les élus sur les besoins propres à chaque territoire et les solutions à mettre en place pour accompagner la transition écologique à l’échelle locale.