Du 4 au 18 novembre 2026, les étudiants et les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche pourront participer à des défis écologiques en équipe, dans le cadre de la cinquième édition des Olympiades du développement durable en Bourgogne-Franche-Comté. L’événement est organisé par SFRI INTEGRATE, un programme d’investissements d’avenir (PIA) porté par l’Université Bourgogne Europe et l’Université Marie et Louis Pasteur, avec le soutien de France 2030 et de la CVEC.





Cinq thématiques pour agir

Pendant 15 jours, les participants pourront prendre part à différentes activités consacrées aux pratiques écoresponsables. Quiz, sondages, actions, apprentissages, photos et créations artistiques permettront d’aborder plusieurs aspects du développement durable. Cinq thématiques se succéderont pendant le challenge : la protection de la biodiversité, la pollution numérique et l’intelligence artificielle, les mobilités, le dérèglement climatique et le gaspillage alimentaire.





Les défis sont ouverts aux novices comme aux experts des gestes écoresponsables. Les participants gagneront des points au fil des épreuves pour faire progresser leur équipe dans le classement. Les étudiants et les personnels concourront dans des classements distincts et pourront remporter des récompenses.





Comment participer ?

Pour participer, il faudra télécharger l’application OuiLive sur smartphone et créer un compte à l’aide du code correspondant à son profil : « ODDETUDIANT » pour les étudiants et « ODDPERSONNEL » pour les personnels.

Les participants devront ensuite sélectionner leur établissement, puis rejoindre une équipe de leur composante ou en créer une nouvelle comptant au moins six personnes. Durant les Olympiades, ils relèveront quotidiennement un ou plusieurs défis autour de la thématique mise à l’honneur.





Par ailleurs, les inscriptions ont été ouvertes le 2 novembre 2026.



