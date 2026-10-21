À l’occasion de la commission permanente du 16 octobre dernier, près de 46 500 euros sont ainsi mobilisés pour des projets vosgiens d’infrastructures cyclables et d’études de mobilité. À proximité de la gare de Remiremont, les usagers pourront bientôt disposer d’un box à vélos sécurisé. La Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales reçoit une aide de 8 205 euros pour installer cet équipement. L’objectif est de faciliter les trajets combinant le train et le vélo, en permettant aux voyageurs de laisser leur deux-roues dans un espace adapté pendant leurs déplacements.

Une voie verte pour améliorer les déplacements à vélo

La Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire bénéficie, de son côté, d’un financement de 31 102 euros pour aménager une voie verte au niveau du carrefour du Pont Stanislas. Ce projet doit contribuer à rendre les déplacements à vélo plus sûrs et à améliorer la continuité des itinéraires cyclables sur le territoire.

De nouvelles solutions de mobilité à l’étude

La Communauté de communes Gérardmer Hautes-Vosges reçoit une aide de 7 131 euros afin de réaliser un audit et un plan d’actions opérationnel pour le développement d’un bouquet d’offres de mobilité collective à l’échelle du territoire. Cette étude permettra d’identifier les solutions les plus adaptées aux besoins de déplacement des habitants et des visiteurs.

Avec ces différents projets, la Région Grand Est accompagne les collectivités vosgiennes dans leurs efforts pour diversifier les moyens de déplacement et faciliter les trajets du quotidien.