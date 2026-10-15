Les élus de la Communauté Urbaine d'Arras se sont dotés d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), une feuille de route qui porte des actions concrètes autour de l'énergie, la mobilité, l'habitat, l'alimentation et le cadre de vie. Cette feuille de route a été adoptée en 2023 pour six ans. Et elle repose sur trois piliers complémentaires :

• L’atténuation qui vise à réduire les gaz à effet de serre dans le territoire et ainsi atteindre la neutralité carbone en 2050. Le développement depuis quelques années de projet de production d’énergie via le photovoltaïque participe à cette atténuation.

• L’adaptation aux changements climatiques afin de mieux nous préparer aux conséquences de ces changements.

• L’évaluation pour nous assurer que nous suivons bien la trajectoire fixée.

En 2026, nous sommes à mi-parcours de ce plan climat et il nous semble essentiel de connaître la perception des habitants du Grand Arras mais aussi des acteurs économiques sur la démarche de bifurcation écologique engagée par la Communauté Urbaine d’Arras. Deux enquêtes sont en ligne sur le site de la Communauté Urbaine d’Arras : https://www.grandarras.fr/nos-ambitions

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Enquête ouverte jusqu'au 6 novembre 2026