Sableux, les fonds marins abritent une faune souvent invisible : vers marins, mollusques et crustacés. Ces organismes constituent une ressource alimentaire essentielle pour de nombreux poissons et oiseaux. Certains de ces milieux jouent également un rôle de nurserie pour les jeunes poissons. Même lorsqu’ils semblent déserts, ces fonds participent à la biodiversité et au bon fonctionnement des écosystème marins.



Deux sites Natura 2 000 concernés

À la demande de l’État, le parc conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale conduit des analyses de risque de porter atteinte aux objectifs de conservation des habitats d’intérêt communautaire par la pêche maritime professionnelle. Ces analyses de risque-pêche (communément appelés «ARP») s’inscrivent donc dans une démarche nationale, déployée sur l’ensemble des façades maritimes françaises.

La méthode (élaborée sous l’égide des ministères chargés de l’Environnement et de la Mer, avec l’appui scientifique du Muséum national d’histoire naturelle) repose sur l’analyse des interactions entre les engins de pêche en contact avec les fonds marins et les habitats protégés. Localement, ces travaux concernent deux sites Natura 2000 : «Baie de Canche et couloir des trois estuaires» et «Estuaire et littoral picards : baies de Somme et d’Authie».

Elles feront l’objet d’arrêtés

Le conseil de gestion du Parc avait approuvé, le 2 décembre 2025, les niveaux de risque présentés par les différentes activités de pêche en contact avec le fond (pêche embarquée et pêche à pied). Depuis, un important travail de concertation et de dialogue a été poursuivi avec les représentants de la pêche professionnelle, afin de construire collectivement des mesures adaptées aux enjeux de préservation des habitats marins, tout en tenant compte des réalités et des contraintes des activités de pêche.

Cette démarche, fondée sur le partage des connaissances, les échanges techniques et l’implication des différentes parties prenantes, a permis d'aboutir à plusieurs propositions de mesures réglementaires approuvées par les membres du conseil de gestion. Elles seront transmises aux services de l’État, compétents pour leur traduction réglementaire et leur mise en œuvre l'année prochaine.

Ainsi, par exemple, il a été proposé que les dragues à coquillages soient interdites sur les deux sites Natura 2000 concernés. Pour les chaluts de fond à panneaux et à perche, la bande des trois milles nautiques entre Sainte-Cécile-Plage et le nord de Berck serait fermée. Dans le reste du périmètre des sites Natura 2000, il y aurait un maintien uniquement des chaluts à panneaux de moins de 20 m titulaires d’une dérogation et seulement de mai à août.