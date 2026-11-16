Reprise des cours au lycée de Nantes incendié, le ministre hué

Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a été hué lors de son déplacement lundi matin pour la réouverture des portes du lycée Nelson-Mandela de Nantes, en partie incendié début octobre lors d'un blocage, a constaté l'AFP.

Arrivé vers 09H30, M. Geffray a été conspué par plusieurs dizaines de lycéens. "Geffray, Geffray, responsable !", ont scandé les élèves, dont certains portaient des pancartes revendicatives et avaient les yeux bandés symboliquement.

"Les premiers responsables de la situation que les élèves connaissent actuellement, ce sont ceux qui ont incendié l'établissement", les privant de cours pendant six semaines, a réagi le ministre, interrogé par des journalistes après avoir rencontré l'équipe éducative, des délégués de classes et des élus du conseil de la vie lycéenne.

Deux élèves du lycée, âgés de 16 ans, ont été mis en examen début novembre pour avoir provoqué l'incendie.

Lundi matin, "il y a des élèves qui ont manifesté leurs revendications, ce que je respecte profondément. Je pense que la priorité c'est surtout que l'établissement puisse reprendre ses cours et que les élèves puissent retourner en cours très vite", a poursuivi Edouard Geffray.

"Nous sommes un pays démocratique, un Etat de droit, et donc, par nature, notre ADN, l'ADN de la France, c'est de ne pas traiter ces revendications, ces différends par la violence", a-t-il dit.

Des membres des forces de l'ordre en tenue anti-émeute, matraque et bouclier au poing, s'étaient déployés dans le hall de l'établissement pour tenir à distance des lycéens protestataires, selon des images diffusées en direct par l'AFP.

Au départ d'Edouard Geffray en fin de matinée, toujours sous les huées, le cordon de sécurité était toujours présent dans le hall mais les policiers avaient ôté leur équipement.

"Je suis contente de revenir au lycée pour retrouver mes amis mais je suis sûre que dans une semaine, j’en aurai marre des cours. J'étais bien dans mon lit pour faire des visios", a dit à l'AFP Carmen, 14 ans, élève en seconde, avant de rentrer dans l'établissement.

L'entrée principale du lycée Mandela reste fermée par des barrières de chantier, derrière lesquelles des engins de travaux étaient en action lundi.

À partir de lundi, 1.500 élèves, une centaine d'enseignants et une cinquantaine d’agents régionaux peuvent de nouveau être accueillis dans le lycée, dont le hall d'accueil, la cantine et sept salles de classe ont été endommagés par un incendie le 1er octobre, durant les actions du mouvement lycéen en faveur de meilleures conditions d'études.

Pour sa réouverture partielle, le lycée Mandela a été scindé en deux. D'un côté, la scolarité, de l'autre, la poursuite des travaux, prévue pour durer plusieurs mois.

La Région dit avoir débloqué 850.000 euros pour la remise en service, sur une enveloppe globale estimée à au moins quatre millions d’euros.

Faute de cantine, les repas destinés aux élèves seront livrés et pris sous un barnum installé dans le préau.

Les 200 élèves des classes préparatoires restent accueillis dans des établissements extérieurs, tandis que 165 internes sont répartis dans plusieurs lycées.