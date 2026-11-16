La Commission européenne a autorisé lundi le rachat sans conditions de la deuxième banque privée allemande Commerzbank par sa rivale italienne UniCredit, estimant que l'opération allait renforcer le secteur bancaire du continent, encore très fragmenté.

La Commission, gardienne de la concurrence dans l'UE, a conclu que ce rapprochement, qui doit conforter la stature européenne de la banque milanaise, ne porterait pas atteinte aux consommateurs et aux entreprises dans les pays concernés, en particulier l'Allemagne.

Et elle juge l'opération bénéfique pour l'économie du continent.

"L'Europe a besoin de banques plus solides" et "les fusions transfrontalières peuvent y contribuer, en permettant aux banques de fonctionner plus efficacement et de mieux résister aux chocs économiques", a souligné la vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence Teresa Ribera, en présentant cette décision.

Selon elle, ce feu vert n'a pas été décidé aux dépens des consommateurs, et "montre qu'il est possible de renforcer le secteur bancaire européen tout en préservant la concurrence et le libre choix".

Ce rapprochement est "probablement la plus grande transaction transfrontalière bancaire depuis la crise financière", a-t-elle également souligné, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Cette autorisation illustre la nouvelle volonté de Bruxelles de favoriser la création de champions européens transfrontaliers afin de réduire la fragmentation du marché unique, conformément aux recommandations émises en 2024 par les économistes italiens Mario Draghi et Enrico Letta.

La Commission européenne est en train de réviser ses règles en matière de fusions-acquisitions pour tenir compte de cette nouvelle doctrine visant à favoriser les fusions transfrontalières.

Ce feu vert libère la voie à UniCredit pour poursuivre sa prise de contrôle hostile de Commerzbank.

Depuis une irruption surprise au capital en 2024, la banque italienne UniCredit a poursuivi méthodiquement sa montée en puissance pour détenir désormais près de 50 % du groupe allemand à l'issue d'une offre publique d'échange lancée au printemps.

L'opération avait déjà reçu le feu vert de la BCE en octobre.

Et UniCredit, qui escomptait recevoir les dernières autorisations requises d'ici la fin du mois, a déjà commencé à plancher sur l'intégration de Commerzbank, qu'elle veut recentrer sur le marché allemand et européen, en réduisant son réseau international.