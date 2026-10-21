Orange annonce un rétablissement de son réseau mobile

L'opérateur télécom Orange a annoncé mercredi soir un rétablissement de son réseau mobile après une panne majeure à l'échelle nationale qui a affecté une grande partie de ses clients.

"Les appels, les SMS et les usages mobiles sont de nouveau opérationnels pour les clients particuliers comme pour les entreprises", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

La panne avait débuté mercredi matin, le nombre de signalements liés au réseau Orange ayant connu un pic à 11h50, avec près de 12.000 signalements sur le site Downdetector, qui recense les pannes numériques.

"L'incident est lié à une défaillance d'un équipement au niveau de notre cœur de réseau mobile", a précisé l'opérateur qui comptabilisait quelque 21,6 millions de clients mobiles en France fin juin.

"Les équipes techniques d'Orange sont restées pleinement mobilisées pendant toute la durée de l'incident et poursuivent la surveillance du réseau afin de s'assurer de la stabilité et de la qualité des services dans les prochaines heures", a-t-il ajouté.