Il y a quelques mois, l’équipe gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale Baie de Somme et l’AKIF – Association des Kitesurfeurs d’Île-de-France - ont initié des échanges autour d’un objectif commun : mieux informer les pratiquants sur la richesse et la fragilité du patrimoine naturel de la baie de Somme, la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques permettant de limiter le dérangement de la faune.



60 participants à un webinaire

«Cette volonté commune s’est concrétisée le 24 septembre dernier par l’organisation d’un webinaire qui a réuni près de 60 participants, explique un communiqué de presse du syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard. Pratiquants, écoles et associations de kitesurf et de wingfoil, originaires aussi bien du territoire que de la région parisienne, parmi lesquels l’AKIF, Chés Cayteux ou encore Wing in Paris, ont pu échanger directement avec l’équipe gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale Baie de Somme».

La soirée a permis, notamment, de présenter la réserve naturelle, ses enjeux de préservation et sa réglementation, mais également d’échanger autour des différents spots et des conditions de pratique du kitesurf et du wingfoil en baie de Somme : «Une attention particulière a été portée au risque de dérangement de la faune, dans un espace naturel qui constitue un site majeur d’accueil, de repos et d’alimentation pour de nombreuses espèces», est-il ajouté.

Une meilleure connaissance mutuelle

Par ailleurs, les 10 et 11 octobre, une quinzaine d’adhérents de l’AKIF ont profité d’un week-end consacré au kitesurf en baie de Somme pour aller à la rencontre de l’équipe gestionnaire de la Réserve Naturelle. Cette découverte sur le terrain leur a permis de mieux comprendre les enjeux de préservation et d’identifier concrètement les comportements permettant de limiter l’impact des pratiques sur la faune. «La démarche repose en effet sur une meilleure connaissance mutuelle : faire connaître aux pratiquants les enjeux environnementaux propres à la baie de Somme, tout en prenant en compte la réalité de leurs usages et de leurs besoins», indique le syndicat mixte.

Par la même occasion, il rappelle que : la pratique du kitesurf est interdite au sein de la réserve naturelle nationale de la baie de Somme, le dérangement de la faune est interdit dans la Réserve Naturelle, le dérangement des espèces protégées est interdit sur l’ensemble du territoire français. «Au-delà du rappel des règles, l’ambition de cette démarche est ainsi de favoriser une pratique responsable des activités nautiques et une meilleure compréhension des enjeux environnementaux de la baie de Somme, grâce au dialogue entre gestionnaires et usagers», conclut le communiqué de presse.



