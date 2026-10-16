Parlement de la Mer : trois chercheurs des Hauts-de-France primés

La cinquième édition du prix de thèse du Parlement de la mer des Hauts-de-France a distingué trois recherches ancrées dans les enjeux du littoral. Annoncé le 15 octobre par la Région, le palmarès récompense :

Magali Domain pour ses travaux sur notre littoral septentrional nordiste comme arrière-front de la Grande Guerre.

Marine Casetta remporte le deuxième prix pour son étude des impacts et du devenir des retombées de poussières industrielles sur les sols de Gravelines.

Jean-Denis Hue obtient le troisième trophée, pour ses recherches sur l’éco-tourisme en Côte d’Opale et les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Au-delà des dotations reçues par les lauréats, ces travaux seront valorisés auprès des élus, des acteurs maritimes et du grand public. «Ils apportent des éclairages précieux pour répondre, ensemble et sur le terrain, aux défis écologiques, économiques et sociétaux des Hauts-de-France», a soulignée Jean-François Rapin, président du Parlement de la mer.