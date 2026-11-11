La crise au Moyen-Orient ravive la lutte pour les derricks en Birmanie

Les petits exploitants pétroliers de Birmanie sont pris en étau entre les rebelles et l’armée qui se livrent une bataille pour s'emparer d'un secteur du pétrole artisanal de plus en plus lucratif, dans le contexte de la crise énergétique liée au conflit au Moyen-Orient.

"Tant que nous travaillons ici, la mauvaise chance peut nous tuer", confie Htun Aung, un ouvrier travaillant sur un puits de pétrole artisanal dans les plaines arides de la région de Magway (centre).

Cette zone sèche, "Anyar" en birman, abrite une industrie précaire, avec des prospecteurs locaux opérant des derricks de fortune qui extraient de modestes quantités de pétrole brut dans des conditions dangereuses.

"Mais si la réalité de la mort est difficile à affronter, gagner sa vie l’est encore plus", ajoute l'homme de 52 ans, s’exprimant sous un pseudonyme pour des raisons de sécurité.

Pour un maigre salaire de 50 dollars hebdomadaires, Htun Aung et ses semblables passent leurs journées dans les rejets pétroliers nauséabonds.

Selon les chiffres officiels, la Birmanie importe 90 % des produits pétroliers qu'elle consomme, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux problèmes d’approvisionnement causés par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Et alors que les prix à la pompe ont presque doublé par rapport à fin février, l'"or noir" souterrain est devenu très convoité.

"Nous avons déjà dû fuir trois, quatre, cinq fois. Nous courons par-ci, nous courons par-là. Nous faisons le plein de nos motos et nous repartons en courant", explique Htun Aung.

- "Anyar Dubaï" -

Les rebelles alliés prodémocratie affirment contrôler depuis 2023 les champs pétroliers de la commune de Myaing, dans la région de Magway.

Ils patrouillent ce territoire poussiéreux, situé dans un méandre de l’Irrawaddy, en colonnes hétéroclites, équipés de lance-roquettes et de gilets pare-balles.

Les frappes aériennes et de drones à Myaing depuis le début de l’année ont déjà dépassé le total de 2025, selon l'observatoire des conflits Acled qui estime que la guerre civile a fait plus de 100.000 morts depuis le coup d'Etat de 2021.

Les prospecteurs versent jusqu’à 3.500 dollars aux propriétaires fonciers pour louer un emplacement de forage, selon un vétéran.

Certains puits ne produisent que quelques gouttes, quand d'autres voient le brut jaillir.

La région, qui a été surnommée "Anyar Dubaï" en référence à l'émirat pétrolier, est devenue très attractive, affirme le porte-parole des rebelles, Pyae Phyo Kyaw, à un moment où les zones contrôlées par l'armée birmane rationnent l'essence.

Il vante les récentes offensives repoussant les avancées militaires, mais a admis avoir été malmené par les contre-attaques.

"Nous y voyons avant tout une tentative de détruire ce qui constituait pour nous une importante voie d'approvisionnement et une source de revenus", déclare le trentenaire, s'exprimant sous son vrai nom.

L'armée birmane n’a pas pu être jointe pour commenter ces informations.

Mais en septembre, l'armée a assuré avoir mené une opération ayant permis de s'emparer de plus de 130 puits à Myaing et de 735 autres dans la commune voisine de Pakokku.

Somme d'argent considérable

Alors que la guerre civile s’éternise, toutes les parties s’efforcent de renflouer leurs caisses en tirant profit des ressources naturelles : mines, terres rares, or ou teck, en plus du pétrole.

Les plus importants puits sont placés sous une surveillance militaire stricte, et la production officielle est infime au regard des normes internationales : environ 6.000 barils par jour l’année dernière, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Mais les gisements artisanaux sont convoités par les rebelles précisément en raison de leur taille modeste, selon Thomas Kean, de l’International Crisis Group.

"S’ils revêtent une certaine importance, c’est en partie parce qu’ils n’ont pas d’importance à l’échelle mondiale", a-t-il déclaré, expliquant qu’ils sont suffisamment petits pour fonctionner à l’abri des regards, mais suffisamment importants pour financer la guérilla.

De petits gisements devenus néanmoins très lucratifs et qui représentent un enjeu grandissant.

"Nous parlons de millions de barils par an provenant de ces gisements pétroliers. Compte tenu des cours mondiaux actuels, cela représente une somme d’argent considérable", estime M. Kean.