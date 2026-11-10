Le mercredi 11 novembre, à partir de 14h, aura lieu la cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 dans le lieu où elle a été signée : à la clairière de Rethondes, à Compiègne. Jean-Marie Caillaud, préfet de l’Oise, et le colonel Laurent Dahan, délégué militaire départemental, invitent la population à assister à cette cérémonie. «La cérémonie organisée par l'État vise à rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la France et à transmettre leur mémoire aux jeunes générations», exprime la préfecture de l'Oise.

Cette année, la jeunesse sera mise à l'honneur, avec la présence de 200 élèves et de plusieurs dizaines de jeunes engagés dans les forces armées, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Le programme sera riche : défilé de porte-drapeaux, chants et lectures d’élèves des établissements scolaires de l'Oise, diffusion de films, musiques et hommage aux Morts.



