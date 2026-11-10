Culture
Compiègne (60) Compiègne (60)
En bref

Armistice : dans l'Oise, la cérémonie à la Clairière est ouverte à tous

Ajouter à vos sources préférées Ajouter à vos sources préférées

C'est dans la clairière de Rethondes, à Compiègne, que l'Armistice fut signé le 11 Novembre 1918. Jean-Marie Caillaud, préfet de l’Oise, et le colonel Laurent Dahan invitent la population à assister à la cérémonie de commémoration.

Virginie Kubatko | La Gazette France

Par Virginie Kubatko

La Gazette Oise

Publié aujourd'hui à 16h18
Le wagon de l'Armistice a été reconstitué à La Rethondes. © Eloise Le Névanic

Le wagon de l'Armistice a été reconstitué à La Rethondes. © Eloise Le Névanic

Le mercredi 11 novembre, à partir de 14h, aura lieu la cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 dans le lieu où elle a été signée : à la clairière de Rethondes, à Compiègne. Jean-Marie Caillaud, préfet de l’Oise, et le colonel Laurent Dahan, délégué militaire départemental, invitent la population à assister à cette cérémonie. «La cérémonie organisée par l'État vise à rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la France et à transmettre leur mémoire aux jeunes générations», exprime la préfecture de l'Oise.

Cette année, la jeunesse sera mise à l'honneur, avec la présence de 200 élèves et de plusieurs dizaines de jeunes engagés dans les forces armées, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Le programme sera riche : défilé de porte-drapeaux, chants et lectures d’élèves des établissements scolaires de l'Oise, diffusion de films, musiques et hommage aux Morts.

Informations complémentaires

Il est recommandé d'arriver à 13h45. L'accès sera fermé à 14h30 et la cérémonie débute à 14h50.

Virginie Kubatko | La Gazette France

Virginie Kubatko

Journaliste , La Gazette Oise

Tous ses articles →

newsletter gratuite Recevez chaque semaine le palmarès des lecteurs Recevez par email chaque samedi matin les articles plus lus de la semaine dans La Gazette Oise Gratuite · 1 e-mail par semaine · Désinscription facile en 1 clic.