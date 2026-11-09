Amiens accueillera deux temps forts de la 5e édition des Rencontres du spectacle vivant, organisées par la Région Hauts-de-France du 3 novembre au 11 décembre 2026. Le premier rendez-vous est prévu le 19 novembre au Safran. Cette journée, organisée avec la structure Filage, sera consacrée aux conséquences de l’intelligence artificielle sur les métiers et les pratiques du spectacle vivant. Les participants pourront échanger sur les transformations liées à cette technologie et leurs répercussions sur la création artistique.



L'événement s'inscrit dans un programme régional destiné à réunir artistes, professionnels de la culture, institutions et public. Lancées en 2022, ces rencontres constituent un espace de discussion autour des évolutions du secteur. Pour cette nouvelle édition, trois thématiques sont mises en avant : la transition écologique, l'intelligence artificielle et la place de la jeunesse dans la création artistique. Plusieurs rendez-vous sont également organisés à Loos-en-Gohelle, Lille, Creil et Roubaix.



Les compagnies régionales mises en avant

Le second rendez-vous amiénois aura lieu les 4 et 11 décembre dans le cadre de Théâtre Exchange #7. Cette manifestation professionnelle se déroulera au centre culturel Léo-Lagrange à Amiens, puis au Théâtre Massenet à Lille. Ces deux journées visent à accompagner les compagnies des Hauts-de-France et à favoriser leur développement.



D'autres initiatives compléteront le programme. Les 25 et 26 novembre, La Croisée #7 réunira des professionnels à La Faïencerie de Creil autour de projets en création et en diffusion. Du 30 novembre au 2 décembre, la Condition Publique de Roubaix accueillera YOUNG, une rencontre internationale consacrée aux liens entre la danse et la jeunesse. À Lille, une table ronde prévue le 1er décembre portera sur les enjeux artistiques et politiques de la création destinée aux enfants et aux adolescents.