Le festival Les Nuits d’Orient est de retour à Dijon

Dijon accueille du 17 novembre au 9 décembre, une nouvelle édition du festival Les Nuits d’Orient et d’ailleurs. Depuis plus de 25 ans, l’évènement propose un voyage culturel, artistique et sensoriel à la découverte des cultures d’Afrique, d’Asie et des pays d’Orient. Sa programmation éclectique réunit spectacles, expositions, concerts, ateliers et rencontres dans plusieurs lieux culturels de la ville, favorisant la diversité et le partage.





L’édition 2026 met particulièrement l’accent sur l’accessibilité universelle. Des propositions artistiques adaptées doivent permettre au plus grand nombre, notamment aux personnes en situation de handicap, de profiter des rendez-vous culturels.





Pour faciliter la découverte de la programmation, l’organisation propose aussi des supports spécifiques. Une vidéo en langue des signes française présente les événements accessibles, tandis que des présentations audio de certains événements permettent d’explorer la programmation à l’écoute. Le festival confirme ainsi sa volonté d’ouvrir ses découvertes culturelles à toutes et tous, en associant diversité artistique, inclusion et accessibilité.