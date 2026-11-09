En quoi consiste le métier de producteur artistique ?

Mon job, c'est d'avoir la vision globale du festival, la vision des différents spectacles, et de créer une cohérence pour que ce ne soit pas une addition de shows, à gauche et à droite, sans forcément de sens. Faire en sorte que les shows soient complémentaires et pas identiques. C'est suivre les artistes qui portent le projet et les aider à aller vers la direction artistique dans laquelle ils veulent se diriger. Il faut également les aider en programmation. Il y a des objectifs aussi de vente, donc il faut faire en sorte que la programmation plaise au plus grand nombre et que ce soit cohérent.

Cette édition de Lillarious fait la part belle à la formation des jeunes humoristes. Pourquoi ?

C'est un métier professionnel. Il y a des gens qui veulent commencer et ils ne savent pas comment faire. Plus il y a d'humoristes, mieux c'est. Mais plus il y a d'humoristes professionnels qui savent comment cela fonctionne, ne serait-ce que par rapport à leurs droits, aux interdictions, à l'écriture, on se dit qu’on a presque un devoir de les accompagner. Lorsque tu es là depuis 40 ans (avec le Montreux Comedy, créé par Grégoire Furrer, président de Lillarious, ndlr), tu es un peu le sage du village qui doit transmettre tout ça, plutôt que de laisser les jeunes seuls et livrés à eux-mêmes. Donc cette transmission du savoir-faire est obligatoire pour nous. Quelqu'un qui a six mois et qui veut commencer, autant qu'il commence correctement.

Certains humoristes vont réaliser leur première scène lors de ce festival…

L’industrie a beaucoup changé, mais nous ne sommes pas là pour les produire. On est là pour leur donner un cadre, au moins. Parce que l’humour est une industrie, comme le cinéma ou la musique. On a tous entendu parler d'artistes qui se sont fait avoir. Si on peut éviter ça, autant le faire. Surtout que c'est une industrie plus petite, la proximité est plus facile. Il y a ce côté grand frère - grande sœur qui est très important pour nous.