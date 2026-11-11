Le Premier ministre Sébastien Lecornu a formalisé la création de 5.000 places supplémentaires en licence, dans un courrier adressé aux présidents d'universités, dont l'AFP a eu connaissance mercredi.

"Des moyens supplémentaires vous seront apportés, notamment pour permettre l'ouverture, dans des conditions d'accueil satisfaisantes, de 5.000 étudiants supplémentaires en licence", a-t-il écrit dans ce courrier daté du 10 novembre, dans lequel il assure les présidents d'universités de son "soutien personnel et celui du gouvernement", dans "cette période de fortes tensions".

Les organisations de jeunesse et syndicats avaient évoqué ce chiffre lundi soir devant la presse, après avoir claqué la porte de la première réunion du comité Parcoursup.

Dans son courrier, le chef du gouvernement rappelle que "15.000 places supplémentaires ont déjà été annoncées pour faire face aux difficultés d'accès à l'enseignement supérieur dans certaines académies".

"4.000 de ces places", ajoute-t-il, "concerneront les IUT et vous serez pleinement associés à la qualification et à l'implantation de celles-ci".

Mobilisées depuis mi-septembre, les organisations étudiantes réclament la création de 250.000 places supplémentaires dans les universités.

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que le projet de loi pour réguler l'enseignement supérieur privé, déposé après des révélations de dérives dans des établissements lucratifs, sera examiné par l'Assemblée nationale dans la semaine du 14 décembre.

Adopté par le Sénat en juin dernier, le texte du gouvernement vient seulement d'être inscrit à l'ordre du jour de l'agenda surchargé de l'Assemblée nationale.

Le projet prévoit un nouveau système avec comme "pierre angulaire" Parcoursup qui cristallise la colère d'une partie de la jeunesse et que le gouvernement s'est engagé à réformer. L'accès des établissements privés à la plateforme d'orientation post-bac sera conditionné à une validation par l'Etat.

"Si la rédaction actuelle du texte présente des équilibres susceptibles d'évoluer", écrit M. Lecornu, "je sais pouvoir compter sur votre vigilance, tout comme vous pourrez compter sur la mienne, pour que ces ajustements garantissent que les financements soient bien orientés vers les formations de qualité en garantissant l'intérêt public".