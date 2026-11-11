La participation à la première grève générale en Espagne depuis 2012 est mercredi "très importante" dans certains secteurs, ont revendiqué les syndicats, qui entendent défendre l'accès au logement et le pouvoir d'achat, à moins de trois semaines des législatives du 29 novembre.

Le suivi de ce mouvement, que le patronat a en revanche jugé "faible", servira de baromètre du mécontentement social avant ce scrutin très indécis. Des défilés sont attendus en fin d'après-midi, notamment à Madrid et Barcelone.

Un peu partout dans le pays, des manifestants, dont certains arboraient un gilet jaune, ont mené au petit matin des opérations de blocage sur plusieurs axes routiers et installé des piquets de grève autour de centres logistiques.

"Contre l'économie de rente", ont-ils revendiqué sur une banderole.

"Il y a une participation très importante dans les secteurs qui travaillent en rotation d'équipes", a assuré sur la télévision publique Unai Sordo, le secrétaire général des Commissions ouvrières (CCOO), le premier syndicat national.

L'UGT, l'autre grand syndicat, a lui aussi salué une mobilisation "massive", son représentant Rafael Espartero qualifiant toutefois de "disparate" le suivi de la grève selon les régions, et évoquant lors d'une conférence de presse une participation plus importante dans les zones côtières du nord, de l'est et du sud de l'Espagne, confrontées à une "forte pression" immobilière.

"On observe un faible suivi de la grève dans la plupart des secteurs et régions mais un peu plus élevé dans les zones et métiers plus syndiqués", a de son côté affirmé l'organisation patronale CEOE.

Le modèle doit changer

Quatorze ans après la dernière mobilisation de cette ampleur dans la quatrième économie de la zone euro, le taux de grévistes sera scruté dans la journée dans l'industrie et les services, en particulier dans les transports publics, où un service minimum reste toutefois assuré.

À Madrid, 93 % des rames circulaient à 08H00 GMT par rapport à un mercredi normal, selon le métro de la capitale espagnole, mais avec une fréquentation réduite de moitié. La plupart des magasins étaient aussi ouverts.

Les principaux syndicats du pays ont appelé à cette grève dans le prolongement du mouvement de protestation autour de la crise du logement, né fin septembre après l'expulsion de son appartement de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans, décédée quelques jours plus tard.

"Le modèle de logement dans ce pays doit changer", a martelé mercredi Valeria Racu, porte-parole du Syndicat des locataires, autre organisation au coeur de la mobilisation: "Les maisons sont faites pour y vivre et non pour spéculer".

Le syndicat CCOO demande ainsi la construction dans les prochaines années d'au moins 1,5 million de logements à prix encadrés.

Crise sociale et politique

Faute d'avoir réussi à faire adopter au Parlement un paquet de mesures pour tenter d'enrayer la crise du logement, le Premier ministre Pedro Sánchez a décidé début octobre d'avancer au 29 novembre les élections initialement prévues en 2027.

Le dirigeant socialiste, critiqué par les manifestants, y compris au sein de son propre camp, pour son "inaction" face à la crise ces dernières années, soutient pourtant le mouvement.

Il entend aussi faire adopter dès jeudi une partie de ces mesures par la "Députation permanente", l'organe chargé d'exercer les fonctions du Parlement durant la campagne électorale.

La grève est en revanche vivement critiquée par le Parti populaire (PP, droite), donné favori dans les sondages pour le prochain scrutin, et l'extrême droite, dont le soutien pourrait être nécessaire à la formation d'un gouvernement si le PP n'obtient pas seule la majorité absolue.

Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INE), le salaire mensuel brut moyen s'établit en Espagne à environ 2.460 euros (les salaires étant en général versés en 14 fois sur l'année en Espagne).

À titre de comparaison, la location d'un appartement de 50 m2 à Madrid coûtait en moyenne 1.170 euros par mois en octobre, selon le portail internet Idealista, soit quasiment la moitié du salaire brut moyen, loin du taux de 30% largement recommandé par les organismes publics et les professionnels du logement.