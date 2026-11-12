Tout en se cherchant un champion unique, l'espace politique du centre et de la droite voit croître encore le nombre de ses aspirants présidents de la République, créant un doute supplémentaire sur celui (ou ceux) qui pourrait l'incarner, dans une présidentielle très polarisée.

L'annonce a surpris tout le monde : le quintuple champion olympique en judo Teddy Riner s'est déclaré candidat lundi. Très populaire mais devant encore faire la preuve de sa crédibilité politique, le médaillé coche "la case nouveauté", soupire un pilier du centre.

Comme avant lui le président de l'Association des maires de France, le libéral David Lisnard (ex-LR), crédité de 9 à 10 % dans de récents sondages s'il représentait la droite.

Mercredi, autre surprise : dans un sondage Cluster 17 pour Politico, la directrice de la Banque centrale européenne et ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, est créditée de 14 % des intentions de vote si elle représentait le centre-droit, contre 13,5 % si c'était Édouard Philippe.

Autres candidats non-déclarés mais très actifs : Dominique de Villepin, Bruno Le Maire et Xavier Bertrand.

"Ça vient finir de tuer l'espace central dans ses candidatures actuelles", soupire à propos de Teddy Riner un député centriste. Qui souligne "le côté jeunesse, le côté en même temps force et réconciliation" du candidat, "mais un +en même temps+ pas déjà vu".

Ça montre surtout que "dans l'offre politique actuelle, les Français ne sont pas satisfaits", estime un sénateur Horizons. Même sentiment chez un député LR, qui pense toutefois que cette candidature "du buzz" va occuper l'espace "quinze jours".

Contre toute attente

D'autres y voient la main du président Emmanuel Macron, soucieux de "tuer" politiquement ses deux anciens Premiers ministres qui refusent son héritage et de permettre un coup de théâtre, comme celui qui l'a conduit en quelques mois à l'Élysée il y a dix ans.

"Comme lui-même a gagné contre toute attente, il pense qu'il va arriver quelque chose qui va changer le sort de la présidentielle", assure un ministre, pour qui "à tout le moins" Emmanuel Macron a encouragé le champion olympique. Une affirmation contestée par l'entourage du chef de l'État.

"Puisque les événements vous échappent, essayons de les organiser", raille le même député centriste, à propos du président, qui avait appelé la semaine dernière à "une grande coalition" du candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann au très libéral David Lisnard.

Conscients de la dynamique baissière dans laquelle sont engagés les chefs de partis engagés dans la bataille, les partisans d'une primaire allant de Renaissance à LR redoublent d'efforts, afin d'éviter un second tour entre Jean-Luc Mélenchon (LFI) et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Il faut "un candidat unique, un programme unique, une rupture avec le macronisme", a ainsi déclaré dimanche le chef des députés LR Laurent Wauquiez, réclamant qu'il soit désigné "avant Noël".

La primaire doit se tenir les 31 janvier et 7 février, a écrit mardi le candidat officiel de LR Bruno Retailleau à ses concurrents Gabriel Attal (Renaissance), David Lisnard (Nouvelle Énergie) et Édouard Philippe (Horizons). Les directeurs de campagne des trois premiers doivent se réunir mardi en espérant avoir d'ici-là convaincu le maire du Havre.

"Quel que soit le nombre pléthorique de candidats, il y a une réalité dans une campagne électorale : on ne peut pas être candidat si on n'a pas les 500 élus, une organisation politique autour de soi (...) et le pognon", souligne un membre de son équipe.

Reste à savoir si la candidature de Teddy Riner ne peut gêner que le centre et la droite. Pour un député centriste, elle montre que "tout ça peut bouger, qu'il n'y a pas que Mélenchon qui peut parler aux jeunes, à l'outremer, du racisme".

Le candidat Insoumis ne s'y est pas trompé mercredi qui a qualifié le judoka de candidat d'"une droite qui a de la gueule", qu'il "préfère battre" plutôt qu'"une cohorte de types qui se bouffent entre eux".