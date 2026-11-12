SEEPH 2026 : les Vosges se mobilisent pour l'inclusion professionnelle

Le département des Vosges s'inscrit pleinement dans cette dynamique régionale avec deux rendez-vous clés à Bulgnéville et Saint-Dié-des-Vosges. Cette édition anniversaire vise à connecter les recruteurs et les demandeurs d'emploi en situation de handicap tout en sensibilisant les autres départements lorrains comme la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle.

Le sport et l'entrepreneuriat comme leviers vosgiens

Dans les Vosges, les actions concrètes débutent le mardi 17 novembre. À Bulgnéville, la salle multisports du Févry accueille de 13h30 à 16h30 l'opération «Handicap en entreprise : prenons de la hauteur». Organisé avec le Club d’Escalade local, cet événement utilise la para-escalade pour faire évoluer le regard des recruteurs et renforcer la confiance des demandeurs d'emploi.

Le même jour, de 16h à 17h, la Médiathèque Intercommunale de Saint-Dié-des-Vosges propose l'atelier «Penser son entreprise inclusive». Animé par BGE, ce rendez-vous délivre des clés pratiques aux créateurs d'entreprise pour intégrer l'accessibilité comme un levier de performance économique.

Une dynamique globale à l'échelle de la Lorraine

Si les Vosges misent sur la proximité, l'ensemble de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle participe à cette programmation territoriale. Le coup d'envoi régional est donné le lundi 16 novembre à Nancy avec un ciné-débat autour du documentaire «Soyons Fous», axé sur la santé mentale au travail. À travers ces 60 manifestations, les acteurs économiques lorrains s'unissent pour simplifier les démarches de recrutement, briser les idées reçues et accroître durablement le taux d'emploi régional.