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SEEPH 2026 : les Vosges se mobilisent pour l'inclusion professionnelle

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Du 16 au 22 novembre 2026, la Lorraine accueille 60 événements dans le cadre de la 30e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), pilotée par l'Agefiph, le FIPHFP et LADAPT. 

Les Tablettes Lorraines

Par L.R

Les Tablettes Lorraines

Publié aujourd'hui à 13h21
© Drazen/Adobe Stock.

© Drazen/Adobe Stock.

Le département des Vosges s'inscrit pleinement dans cette dynamique régionale avec deux rendez-vous clés à Bulgnéville et Saint-Dié-des-Vosges. Cette édition anniversaire vise à connecter les recruteurs et les demandeurs d'emploi en situation de handicap tout en sensibilisant les autres départements lorrains comme la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle.

Le sport et l'entrepreneuriat comme leviers vosgiens

Dans les Vosges, les actions concrètes débutent le mardi 17 novembre. À Bulgnéville, la salle multisports du Févry accueille de 13h30 à 16h30 l'opération «Handicap en entreprise : prenons de la hauteur». Organisé avec le Club d’Escalade local, cet événement utilise la para-escalade pour faire évoluer le regard des recruteurs et renforcer la confiance des demandeurs d'emploi. 

Le même jour, de 16h à 17h, la Médiathèque Intercommunale de Saint-Dié-des-Vosges propose l'atelier «Penser son entreprise inclusive». Animé par BGE, ce rendez-vous délivre des clés pratiques aux créateurs d'entreprise pour intégrer l'accessibilité comme un levier de performance économique.

Une dynamique globale à l'échelle de la Lorraine

Si les Vosges misent sur la proximité, l'ensemble de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle participe à cette programmation territoriale. Le coup d'envoi régional est donné le lundi 16 novembre à Nancy avec un ciné-débat autour du documentaire «Soyons Fous», axé sur la santé mentale au travail. À travers ces 60 manifestations, les acteurs économiques lorrains s'unissent pour simplifier les démarches de recrutement, briser les idées reçues et accroître durablement le taux d'emploi régional.

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