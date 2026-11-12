Le gendarme financier allemand BaFin a indiqué jeudi avoir infligé une amende de 8 millions d'euros à Deutsche Bank pour des manquements liés à la migration informatique de sa filiale Postbank, une opération qui avait provoqué de fortes perturbations pour les clients.

L'autorité de supervision reproche à la première banque privée allemande de ne pas avoir mis en place en 2023 des mesures suffisantes pour faire face à l'afflux de réclamations provoqué par le transfert des clients de Postbank vers la plateforme informatique commune du groupe dans le cadre du projet "Unity".

Selon la BaFin, Deutsche Bank a traité trop lentement les plaintes de clients et tardé à exécuter certaines demandes de transfert de comptes-titres.

L'amende, prononcée mercredi, se compose de 5,5 millions d'euros pour la gestion insuffisamment rapide des réclamations et de 2,5 millions d'euros pour les retards dans le traitement des transferts de portefeuilles de titres.

La migration de l'informatique de Postbank vers celle de Deutsche Bank avait irrité des dizaines de milliers de clients.

Nombre d'entre eux s'étaient plaints de ne plus pouvoir accéder à leurs comptes, de voir leurs comptes bloqués ou leurs prélèvements automatiques non honorés.

Cela a conduit la Bafin à placer en septembre 2023 un mandataire spécial au sein de l'établissement pour suivre le traitement des dysfonctionnements, dont la mission s'est achevée en novembre 2025.

"Nous avons procédé à un examen approfondi des problèmes liés à la migration informatique de Postbank vers Deutsche Bank, qui remontent à plusieurs années, et nous les avons corrigés. Depuis, nous avons continuellement amélioré nos processus. Deutsche Bank accepte la décision de la BaFin", a indiqué à l'AFP un porte-parole de Deutsche Bank.

L'impact financier de l'amende a déjà été pris en compte dans les comptes du groupe.