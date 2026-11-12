Le milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin devant les juges : l'homme d'affaires proche de l'extrême droite doit comparaître en janvier 2027 à Paris, pour avoir refusé à deux reprises de se rendre devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a précisé qu'une citation avait été "délivrée à M. Pierre-Édouard Stérin pour comparaître à l’audience du 19 janvier 2027 devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour non-comparution devant une commission d’enquête parlementaire".

Ce délit, pour une personne qui a été officiellement convoquée, est passible de deux ans d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

M. Stérin avait refusé à deux reprises, les 14 et 20 mai 2025, de se rendre à des convocations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur "l'organisation des élections en France".

Le président de cette commission, l'ancien député macroniste Thomas Cazenave, avait signalé les faits à la justice, entraînant l'ouverture d'une enquête confiée à la Brigade de la répression de la délinquance faite aux personnes (BRDP), qui a ensuite entendu le milliardaire le 13 novembre 2025.

Pierre-Édouard Stérin, devenu milliardaire avec son entreprise de coffrets cadeaux Smartbox, devait s'expliquer devant les députés au sujet de son activisme politique.

L'homme, qui échange régulièrement avec Éric Zemmour (Reconquête) ou Laurent Wauquiez (LR), se définit comme catholique, conservateur et libéral, et est partisan de l'union de la droite et de l'extrême droite. Il se dit prêt à dépenser 150 millions d'euros sur dix ans pour influer sur le débat public et soutenir des candidats aux élections.

Ridicule

Peu avant de sécher sa seconde convocation au Parlement, l'intéressé, exilé fiscal en Belgique, était intervenu sur CNews en visio depuis chez lui, affirmant qu'elle n'était qu'un "prétexte" pour des députés qui "ont juste envie de faire les marioles devant les caméras". Il avait également invoqué des raisons de sécurité.

"Refuser de répondre à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire est grave. Le faire au nom d'un prétendu manque de sécurité est ridicule. J'y suis chaque jour, malgré les menaces", avait alors réagi la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet.

"Le ministère de l'Intérieur était prêt à assurer (sa) sécurité", avait souligné de son côté M. Cazenave : "rien ne justifie que M. Stérin se place au-dessus des lois de la République. Rien ne justifie que M. Stérin méprise l'Assemblée nationale et ses représentants", avait-il insisté.

Un an après cet épisode, M. Stérin avait par ailleurs répondu, par visioconférence et pendant une heure et demie, aux questions d'une commission d'enquête, sénatoriale cette fois, sur les mécanismes de financement des fondations privées en politique.

L'homme avait alors détaillé ses ambitions "métapolitiques", et son projet devant aboutir à la victoire d'une "politique de droite libérale conservatrice". Il s'était défini comme "à droite de l'extrême droite" sur l'immigration, "à l'extrême gauche de l'extrême droite" sur l'économie.

Pierre-Édouard Stérin a pour objectif de faire triompher les droites sur une ligne libérale en économie, conservatrice sur les sujets de société et ferme sur le régalien. Une ambition baptisée "projet Périclès", référence à l'antique stratège athénien, mais surtout acronyme de "Patriotes Enracinés Résistants Identitaires Chrétiens Libéraux Européens Souverainistes".

Sollicité par l'AFP, M. Cazenave, qui a quitté l'Assemblée pour devenir maire de Bordeaux, n'a pas souhaité commenter l'information. L'avocat de M. Stérin n'a pas souhaité commenter ce dossier. Sollicité, le milliardaire n'a pas donné suite.