Après un été de canicules historiques, le gouvernement annonce jeudi le plan de relance promis à l'agriculture, qui doit l'aider à s'adapter au réchauffement mais aussi à se renforcer dans des productions jugées essentielles à la souveraineté alimentaire.

Une enveloppe de 500 à 700 millions d'euros a déjà été annoncée pour ces mesures, dont le Premier ministre Sébastien Lecornu livrera le contenu à la clôture des "conférences de la souveraineté alimentaire" portées par sa ministre de l'Agriculture.

Ce montant s'ajoute au milliard d'euros du plan d'urgence, dit "Casi", annoncé à la rentrée après un été ravageur pour les cultures et l'élevage.

La stratégie de relance pourrait inclure par exemple l'aide à l'adaptation des bâtiments d'élevage et le stockage de l'eau.

Elle comprend aussi le soutien à des "projets d'avenir", destinés à renforcer la production agricole et agroalimentaire dans des filières prioritaires, principal levier concret issu des "conférences de la souveraineté".

Annie Genevard avait lancé ces conférences il y a un an depuis le marché de Rungis, appelant au "réveil" face à la "guerre agricole", devant les difficultés rencontrées par le secteur sur tous les fronts : géopolitique, commercial, climatique...

Ces "projets d'avenir agricole" ont été inscrits dans la loi d'urgence agricole votée cet été, qui prévoit leur labellisation et un accompagnement prioritaire, financier en "amorçage" et technique.

L'alimentaire reste le premier poste d'exportation de la France (84,2 milliards d'euros en 2025), mais il voit son excédent commercial diminuer depuis plusieurs années, ceci d'abord parce que les importations augmentent.

Un fruit consommé sur deux est importé. La production de viande de volaille a baissé de près de 30 % depuis son pic de 1997, quand la demande augmentait de 35 %.

Les filières ont été mobilisées pour lister les besoins de production sur dix ans, présentés lors du Salon de l'agriculture.

Par exemple, la filière volaille estime que, pour la viande, il faudrait 280 nouveaux poulaillers par an, en plus des 14.000 existants (2,8 milliards d'euros d'investissement d'ici 2035). Pour les œufs, il en faudrait 575 au total d'ici 2035.

Des objectifs régionaux doivent être présentés jeudi, en fonction des réalités géographiques et climatiques.

Environ 900 intentions de projets, de tailles variées, ont été recensées ces derniers mois, selon le ministère : usine de transformation de tomates, de production de moutarde, exploitation piscicole...

Repenser la production

À partir de jeudi, des appels à candidature seront ainsi lancés au niveau des régions (directions régionales de l'Agriculture).

Le ministère ne peut dire combien il y aura in fine de "projets d'avenir", mais l'étude d'impact de la loi d'urgence agricole évoquait un objectif d'une cinquantaine dès 2027.

Portés par des agriculteurs, des coopératives ou des entreprises, ils seront choisis par des comités présidés par le préfet et le président de région.

Reste le sujet du financement. Mme Genevard avait déclaré à l'Assemblée nationale qu'il pourrait s'agir de crédits européens, régionaux, nationaux et d'investisseurs privés.

Plus globalement, le gouvernement compte aussi sur ses mesures de "simplification" pour faciliter les projets, labellisés ou pas.

La publication est prévue, avant la fin de l'année selon le ministère, de textes d'application de la loi d'urgence sur le stockage de l'eau ou sur la réforme de l'autorisation environnementale appliquée à l'élevage.

Pour les Jeunes Agriculteurs (JA), inspirateurs de ces projets d'avenir, "c'est une victoire syndicale". Cela doit "permettre de structurer des projets", a commenté ce syndicat à la veille de la réunion.

"Vouloir repenser (la production) à partir du niveau local est cohérent", de même que développer la transformation, juge de son côté Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, qui dénonce cependant "une vision de la compétitivité" opposée au "maintien des paysans sur tous les territoires".