Dès janvier 2027, les dirigeants de moins de 45 ans du département pourront postuler pour mettre en lumière leurs performances économiques, sociales et territoriales. Ce concours national vise à propulser les talents locaux de la sélection départementale jusqu'à la finale à Paris.

Une impulsion départementale pour les jeunes dirigeants

Le COMEX40 de Meurthe-et-Moselle, coprésidé par Valérie Olech et Adrien Jannel, mobilise l'écosystème entrepreneurial local autour de cette compétition d'envergure nationale. Ce dispositif s'adresse directement aux chefs d'entreprise du département âgés de moins de 45 ans. L'objectif consiste de propulser l'innovation et l'engagement territorial de la région sur le devant de la scène économique. Fort du succès des éditions précédentes, le réseau d'affaires entend bien réitérer sa performance passée. Le territoire s'était distingué grâce au parcours de Jérémy Lagrue, dirigeant de SFE Process et vainqueur régional.

Trois catégories pour valoriser l'excellence locale

Les candidats peuvent s'inscrire dans trois catégories distinctes selon la nature de leur réussite. La section «Leader Engagé» récompense les actions à fort impact social et environnemental. La catégorie «Leader Innovant» distingue les transformations managériales et techniques. Enfin, le prix du «Leader de l'Impact Territorial» salue la contribution au dynamisme économique local. La sélection départementale se déroulera de janvier à mars 2027. Les lauréats rejoindront ensuite les demi-finales régionales au printemps.

À noter que la grande finale nationale se tiendra à Paris, le 14 juin 2027. Les finalistes devront convaincre les jurés lors d’un pitch de 90 secondes.