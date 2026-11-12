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Le Havre : Alcéane signe la charte XPFR pour renforcer l’insertion professionnelle des jeunes

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L’office public de l’habitat Alcéane officialise son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en signant la charte XPFR. 

La Gazette Normandie

Par J.M

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Publié aujourd'hui à 10h17 - Mis à jour 10h18
© fizkes / Adobe Stock.

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Cette initiative vise à faciliter l'accès des jeunes au monde du travail, notamment grâce à la découverte des métiers, aux stages et à l’alternance. Cette signature vient formaliser une démarche déjà engagée par le bailleur social en Seine-Maritime. Chaque année, Alcéane accueille près de 30 stagiaires et 12 alternants, avec l’objectif de leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle et de développer leurs compétences au contact de ses équipes.

La charte XPFR pour faciliter l’accès au monde professionnel

À travers cette adhésion, Alcéane entend renforcer son implication dans l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. La démarche repose sur plusieurs actions : faire connaître la diversité des métiers du logement social, proposer des périodes d'immersion en entreprise et accompagner l'acquisition de compétences professionnelles.

L'engagement s'inscrit également dans une dynamique territoriale associant plusieurs acteurs, dont le Rotary Le Havre et la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral. Cette coopération vise à rapprocher les jeunes des entreprises et à multiplier les occasions de découvrir des secteurs d'activité et leurs débouchés.

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