À Urcel, la CMA forme les artisans au numérique et aux réseaux sociaux

Animées par Delphine Guellec, conseillère numérique de la Chambre de métiers et de l’artisanat, ces sessions se dérouleront à la CMA Entreprises d’Urcel, de 9 heures à 17 heures. Les 19 et 26 novembre, la formation «L’IA au service de votre activité» aidera les entrepreneurs à découvrir des outils capables de leur faire gagner du temps. Les participants apprendront notamment à trouver des idées, créer des contenus et simplifier certaines tâches quotidiennes liées à leur activité.

Le 20 novembre, un autre rendez-vous sera consacré à Instagram. Cette session permettra aux artisans de mieux valoriser leur savoir-faire, de concevoir des publications attractives, d’améliorer leur visibilité et de renforcer leur relation avec leurs clients.

Enfin, les 1er, 3 et 4 décembre, une formation de trois jours permettra de construire une stratégie efficace sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok seront abordés afin d’aider les professionnels à choisir les plateformes adaptées, organiser leurs publications et produire des contenus pertinents. Cette formation est éligible au compte personnel de formation (CPF). Le tarif est fixé à 210 euros par journée, avec des possibilités de prise en charge selon la situation de chaque participant. Les formations sont également éligibles au Pass CMA Liberté.