La 3e édition du Forum de la petite enfance de Beauvais se tiendra le 14 novembre à la salle Le Sab’lier. Plusieurs ateliers destinés aux jeunes enfants et à leurs familles seront proposés autour de la nature et des activités créatives.



Des ateliers autour du recyclage et de la nature

Parmi les activités annoncées figurent la fabrication de jeux et de jouets à partir d'objets de récupération, notamment des tubes de papier toilette, des bouteilles de lait et des morceaux de tissu. Les enfants pourront également participer à des créations de Noël en utilisant des matériaux naturels et recyclés.

Animés par les professionnelles de la petite enfance, avec la participation d'ADN, ces ateliers donneront une seconde vie à des objets du quotidien, en les intégrant à des activités destinées aux tout-petits. Le programme comprend aussi des activités de jardinage, des jeux sensoriels, des exercices de motricité et des activités de découverte de la nature. Les enfants seront invités à toucher, manipuler et expérimenter avec différents matériaux.

Le forum sera également l’occasion pour les parents d'échanger avec ces professionnelles, de poser leurs questions et de s'informer sur le développement de leur enfant.

Pour tout renseignement, les familles peuvent contacter le 03 44 79 39 52 ou écrire à petite-enfance@beauvais.fr.







